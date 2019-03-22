Широков: «Авангард» будет рад любому сопернику в финале Восточной конференции

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков подвёл итог полуфинальной серии Восточной конференции с «Барысом» (4-1).



«Сложно сейчас говорить о том, какой момент стал поворотным в серии, да и не хотелось бы. А хотелось бы в первую очередь поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас, особенно здесь. Их было очень хорошо слышно. Спасибо им огромное! Мы знаем, как непросто терять команду перед чемпионатом, но им огромное спасибо, низкий поклон!



Обратили внимание на дисциплину после второй игры здесь, после того, как пропустили три шайбы в меньшинстве. Понятно, что «Барыс» — хорошая, мастеровитая команда, там много исполнителей, которые могут решить момент как в равных составах, так и в большинстве. Просто старались играть агрессивно, хорошо кататься, не цеплять соперников. Здорово, что у нас это сегодня получилось.



Кто бы ни победил во втором полуфинале, нам нет разницы, с кем играть. Готовиться нужно и к тем и к другим. Обе команды доказали, что хорошо играли не только в регулярном сезоне, но и в плей-офф. Нам не приходится выбирать, будем рады любому сопернику, потому что «Авангард» уже в третьем раунде», — приводит слова Широкова официальный сайт «ястребов».

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