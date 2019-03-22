Мартемьянов: «Салават» сыграл очень организованно, чувствуется тренерская рука

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым», в котором его команда проиграла со счётом 1:4.



«К сожалению, все проигранные матчи мы начинали с отрицательного результата. В единственном выигранном матче забили первыми. Соперник заставлял идти вперёд, оголять тылы. Нас ловили на контратаках. Сегодня команда была перезаряжена. Парни нервничали, это было заметно. Играли перед своей публикой. Ну что случилось то случилось. Благодарен парням, что не сложили руки, бились до конца. Играем для публики.



Хотел бы поблагодарить болельщиков за горячую поддержку на протяжении всего сезона. «Салават» сыграл в серии очень организованно как в атаке, так и в обороне. Игра вратаря соперника на очень высоком уровне. Считаю, на данном этапе он лучший вратарь в лиге. У нас подсели лидеры немного, их накрыли и не давали пространства принять решение. Ещё раз повторю, Уфа сыграла очень организованно. Чувствовалась тренерская рука, ребята играли по заданию. Игра в обороне очень способствовала тому, что они вышли в следующий круг.



Что бы изменил, если бы вернуться во вчерашний день? В голову к человеку не залезешь. Есть самоподготовка у профессионального спортсмена. Спортсмены должны сами готовиться и знать, зачем выходят на площадку. Тактические варианты даются, но многие вещи мы не выполняли, в отличие от соперника. Играли как в чемпионате. Как тренер, я это видел. И переломить эту тенденцию не смог. Это моя вина. Поменял бы отношение к делу. Ещё стоит сказать, что в «Салавате» команда устоявшаяся. А мы своим тренерским штабом сюда пришли и знали одного Литовченко. А когда уровень морального напряжения достигает апогея, то не готовы оказались. Многие ребята вообще за десять лет выступления в КХЛ первый раз в плей-офф играли. Понимаю, когда заняли первое место на Востоке, то всем уже кубок мерещится. Давайте опустимся на землю. Москва не сразу строилась», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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