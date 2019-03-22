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Тригубчак сделает откровенную фотосессию в честь выхода «СЮ» в финал Востока

Тригубчак сделает откровенную фотосессию в честь выхода «СЮ» в финал Востока
Хоккей / КХЛ

Бывшая участница Ice Girls «Салавата Юлаева», хоккейный корреспондент Ульяна Тригубчак пообещала сделать откровенную фотосессию, в случае если подопечные Николая Цулыгина выйдут в финал Восточной конференции.

Уфимская команда обыграла «Автомобилист» со счётом 4-1 и вышла в финал Востока, где сыграет с «Авангардом». Первые матчи серии состоятся 29 и 31 марта в Балашихе, после чего серия переедет в Уфу.

«Ам-ам-ам, следующий! Всех — с победой над лидером Восточной конференции! Расслабляться нельзя, финальные игры впереди. Ну а мне пора выполнять обещание и фоткаться без одежды», — написала в своём «инстаграме» Тригубчак после пятого матча серии «Салавата» с «Автомобилистом».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Тригубчак.

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