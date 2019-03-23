Гулявцев: СМИ поливали Цулыгина известно чем, а теперь взяли тряпки и отмывают

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился мнением о ходе розыгрыша Кубка Гагарина.



«Розыгрыш Кубка Гагарина — 2019 получается исключительно интересным. Смотрим за тем, как достойно играют «Салават», «Авангард» или «Барыс», и где-то мелькает мысль, что, возможно, на этом празднике хоккейной жизни не лишними могли быть и мы. Во всяком случае, на февральском отрезке чемпионата «Амур» набрал отличную форму. С клубами из Казахстана, Балашихи и Уфы нам удалось добиться позитивного результата.



Кто стал открытием? Наверное, Уфа. Практически весь чемпионат пресса сами знаете чем поливала главного тренера «Салавата» Колю Цулыгина, а сегодня взяла тряпки и дружно начала отмывать. Оценки развернулись на сто процентов, но, видимо, в этом специфика работы вашего брата-журналиста. И специфика нашей, тренерской, работы, когда всё решает результат», — цитирует тренера Russia-Hockey.

Когда Николая Цулыгина отправят в отставку?