Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Когда Николая Цулыгина отправят в отставку?

Когда Николая Цулыгина отправят в отставку?
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» встречался с «Салаватом Юлаевым» в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 4:1 в пользу уфимского клуба. Подопечные Николая Цулыгина выиграли серию со счётом 4-1 и вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с «Авангардом».

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в шутливом опросе «Когда Николая Цулыгина отправят в отставку?».

— Каюсь! Никогда! И про Шэна больше не вспомним!
— У меня нет чувства юмора! Кто здесь против Цулыгина?

Кожевников: не знаю, кто и что говорил про Цулыгина, я всегда за наших тренеров

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент