Когда Николая Цулыгина отправят в отставку?

«Автомобилист» встречался с «Салаватом Юлаевым» в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 4:1 в пользу уфимского клуба. Подопечные Николая Цулыгина выиграли серию со счётом 4-1 и вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с «Авангардом».



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