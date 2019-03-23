Будро: у «Миннесоты» не всё получалось и не было стабильности, но шансы ещё есть

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро после победы во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1) высказался о сохранении шансов на участие в плей-офф. «Миннесота» занимает восьмую строчку в Западной конференции, набрав 79 очков в 75 матчах.



«Представьте себе ситуацию, когда соперник переигрывает команду по всем статьям. Но она держится, а в третьем периоде с ней что-то происходит, она приходит в себя и побеждает. И все гадают, как она смогла выиграть. Это очень похоже на то, что происходит с нами. Мы держались, у нас далеко не все получалось, не хватало стабильности, но шансы у нас всё ещё есть», — приводит слова Будро официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19