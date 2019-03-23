Георгиев: я не самый габаритный вратарь, терпение имеет ключевое значение

Российский голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о своём игровом стиле.



«Я не самый габаритный вратарь, поэтому терпение для меня имеет ключевое значение. На тренировках стараюсь оставаться на ногах, и это транслируется в игры. Хенрик является одним из лучших в лиге по чтению броска. Я научился у него нескольким вещам, в основном при бросках с близкого расстояния, и он очень хорошо читает броски, сохраняя спокойствие и на тренировках.



Первая поездка в Финляндию? Российские вратари немного отставали от финских, так что я приехал совершенно с другим стилем, играя, как Мартен Бродер: старая школа, сейвы шпагатом. Когда приехал на следующий год, то был уже совершенно другим голкипером. Меня никто не узнавал. Из технического безобразия я превратился в надежного и четкого парня», — цитирует Георгиева официальный сайт лиги.

Георгиев: надо идти по стопам Василевского и потихоньку становиться лучшим в НХЛ