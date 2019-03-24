«Колорадо» дома обыграл «Чикаго», «Эдмонтон» в овертайме уступил «Оттаве»

«Колорадо Эвеланш» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) в пользу хозяев. Для «Эваланш» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голами в составе победителей отметились: Патрик Немет, Колин Уилсон, Свен Андригетто и Дерик Брассар. 2 (0+2) очка набрал Александр Керфут.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 16 минут 22 секунды, нанёс три броска в створ ворот, совершил 4 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1». Форвард «Чикаго» Артём Анисимов очков не набрал.

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» дома в овертайме уступил «Оттаве Сенаторз» — 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1). Победу «Сенаторз» принёс гол нападающего Брэди Ткачука.