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«Колорадо» дома обыграл «Чикаго», «Эдмонтон» в овертайме уступил «Оттаве»

«Колорадо» дома обыграл «Чикаго», «Эдмонтон» в овертайме уступил «Оттаве»
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) в пользу хозяев. Для «Эваланш» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голами в составе победителей отметились: Патрик Немет, Колин Уилсон, Свен Андригетто и Дерик Брассар. 2 (0+2) очка набрал Александр Керфут.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 16 минут 22 секунды, нанёс три броска в створ ворот, совершил 4 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1». Форвард «Чикаго» Артём Анисимов очков не набрал.

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» дома в овертайме уступил «Оттаве Сенаторз» — 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1). Победу «Сенаторз» принёс гол нападающего Брэди Ткачука.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2019, суббота. 22:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
4 : 2
0:0, 2:1, 2:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Немет (Комфер, Керфут) – 23:07 (5x5), 1:1 – Тэйвз (Сикура) – 25:20 (5x5), 2:1 – Уилсон (Керфут, Жирар) – 33:57 (5x3), 3:1 – Андригетто (Джонсон, Уилсон) – 41:26 (5x5), 3:2 – Густафссон (Кит, Саад) – 52:04 (5x5), 4:2 – Брассар – 57:40 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2019, суббота. 23:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3 : 4
1:2, 1:0, 1:1, 0:1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Ткачук (Воланин, Демело) – 04:37 (5x4), 1:1 – Чиассон (Нурс) – 08:12 (5x5), 1:2 – Райан (Шабо, Уайт) – 15:28 (5x4), 2:2 – Макдэвид (Драйзайтль, Кассиан) – 22:54 (5x5), 2:3 – Гиббонс (Пяаярви, Линдберг) – 47:37 (5x5), 3:3 – Кейв (Гамбарделла, Ганье) – 48:33 (5x5), 3:4 – Ткачук (Балцерс, Андерсон) – 62:09 (3x3)
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