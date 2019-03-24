45 сейвов Георгиева и гол Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Торонто»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, «Рейнджерс» прервали серию поражений из пяти матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Райан Строум. Голом в составе «Рейнджерс» отметился Павел Бучневич. Голкипер Александр Георгиев отразил 44 броска из 45.

Видео гола Бучневича доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 13 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-2».