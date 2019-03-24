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2 очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Тампа-Бэй», у Кучерова «-1»

2 очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Тампа-Бэй», у Кучерова «-1»
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 4:3 (3:0, 1:2, 0:1) в пользу хозяев. Таким образом, «Лайтнинг» прервали победную серию из семи матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали Владимир Тарасенко (1+1) и Брэйден Шенн (1+1). Голкипер «Блюз» Джордан Биннингтон отразил 39 бросков из 42. Передачей отметился Иван Барбашев.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 24 минуты 38 секунд, нанёс три броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Михаил Сергачёв заблокировал четыре броска. Андрей Василевский совершил 22 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 3
3:0, 1:2, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Томас (Данн, Бозак) – 11:30 (5x4), 2:0 – Стин (Сэнфорд) – 12:08 (5x5), 3:0 – Тарасенко (О'Райлли, Шенн) – 12:45 (5x5), 3:1 – Киллорн (Чирелли) – 20:27 (4x5), 3:2 – Пойнт (Макдона) – 27:24 (5x5), 4:2 – Шенн (Тарасенко, Барбашев) – 34:24 (5x5), 4:3 – Стэмкос (Миллер) – 44:46 (5x5)
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