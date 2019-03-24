2 очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Тампа-Бэй», у Кучерова «-1»

«Сент-Луис Блюз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 4:3 (3:0, 1:2, 0:1) в пользу хозяев. Таким образом, «Лайтнинг» прервали победную серию из семи матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали Владимир Тарасенко (1+1) и Брэйден Шенн (1+1). Голкипер «Блюз» Джордан Биннингтон отразил 39 бросков из 42. Передачей отметился Иван Барбашев.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 24 минуты 38 секунд, нанёс три броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Михаил Сергачёв заблокировал четыре броска. Андрей Василевский совершил 22 сейва.