Александр Георгиев в матче с «Торонто» установил рекорд клуба

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, «Рейнджерс» прервали серию поражений из пяти матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев, который отразил 44 броска из 45. Таким образом, он стал первым вратарём в истории клуба, который одержал две победы в сезоне над одним соперником, совершив в каждом из матчей более 40 сейвов.

Напомним, 11 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:1. В том матче российский голкипер совершил 55 сейвов.