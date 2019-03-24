Ковальчук пропустил третий матч из последних четырёх, вновь по решению тренера

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не попал в состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:3 Б). «Короли» впервые за долгое время сумели одержать победу во втором матче подряд.

Российский форвард пропустил третий матч «Кингз» из последних четырёх по решению главного тренера Уилли Дежардена.

В 61 матче сезона на счету Ковальчука 31 (14+17) очко при показателе полезности «-26». Это худшая полезность среди всех нападающих в НХЛ наряду с форвардом «Оттавы Сенаторз» Бобби Райаном.

Первое место во всей лиге занимает защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен («-42»), на втором месте располагается защитник «Кингз» Дрю Даути («-29»). Ковальчук делит третье место с Райаном.

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