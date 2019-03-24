Тарасенко — о матче с «Тампой»: во втором периоде «Сент-Луис» поскользнулся

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3). Российский форвард набрал 2 (1+1) очка.

«Хорошее начало получилось, три гола дали нам преимущество и импульс. Правда, во втором периоде мы немного поскользнулись. Надо работать над этим, нельзя давать сопернику шанс и ощущение игры. После этого соперничать было очень тяжело, но очевидно, что преимущество со счетом 3:0 просто так не проходит», — отметил Тарасенко.

Для Тарасенко заброшенная шайба в ворота Андрея Василевского стала 207-й за карьеру в НХЛ. Российский форвард вышел на шестое место в истории «Сент-Луиса» по голам, превзойдя результат Дэвида Бэйкса (206).