Владимир Тарасенко вышел на шестое место в истории «Сент-Луиса» по голам

«Сент-Луис Блюз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 4:3 (3:0, 1:2, 0:1) в пользу хозяев. Таким образом, «Лайтнинг» прервали победную серию из семи матчей.

По два балла в составе победителей набрали Владимир Тарасенко (1+1) и Брэйден Шенн (1+1). Для Тарасенко эта шайба стала 207-й за карьеру в НХЛ. Российский форвард вышел на шестое место в истории «Сент-Луиса» по голам, превзойдя результат Дэвида Бэйкса (206).

Клубный рекорд принадлежит Бретту Халлу (527), второе место занимает Берни Федерко (352), топ-3 замыкает Брайан Саттер (303), топ-5 дополняют Гарри Ангер (292) и Кит Ткачак (208).

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