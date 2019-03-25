Игроки «Каролины» отметили очередную победу «рыбалкой»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома в овертайме взял верх над «Монреаль Канадиенс» — 2:1. «Ураганы» отметили выигрыш новым празднованием, похожим на рыбалку. В качестве улова выступил Джордан Мартинук.

Посмотреть видео нового празднования «Каролины» можно в официальном «твиттере» клуба.

Главным героем встречи стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, который забросил победную шайбу в овертайме. Голами в основное время отметились форвард «Монреаля» Пол Байрон и защитник «Харрикейнз» Тревор ван Римсдайк.

«Каролина» одержала четвёртую победу в пяти матчах и закрепилась на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко. «Монреаль» (88) – восьмой.