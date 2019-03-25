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Шайба Свечникова в овертайме принесла «Каролине» победу в матче с «Монреалем»

Шайба Свечникова в овертайме принесла «Каролине» победу в матче с «Монреалем»
Хоккей / НХЛ

«Каролина Харрикейнз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Канадиенс» прервали серию из трёх побед.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, который забросил победную шайбу в овертайме. Всего он провёл на льду 17 минут 51 секунду, нанёс один броскок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1».

Голами в основное время отметились форвард «Монреаля» Пол Байрон и защитник «Харрикейнз» Тревор ван Римсдайк.

Видео гола Свечникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2019, понедельник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2 : 1
0:1, 0:0, 1:0, 1:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Байрон (Галлахер, Томпсон) – 14:58 (5x5), 1:1 – ван Римсдайк (Ферланд, Мартинук) – 54:21 (5x5), 2:1 – Свечников (Стаал) – 63:15 (3x3)
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