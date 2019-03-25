Тренер «Ванкувера»: Голдобин теряется в жёсткой борьбе. Это вопрос прогресса

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин объяснил, почему российский форвард Николай Голдобин периодически теряет место в основном составе команды.

«Ему нужно прогрессировать. Николай — молодой игрок, и мы говорим с ним не только о его действиях в отборе. Иногда он теряется в жёсткой силовой борьбе. Это вопрос прогресса. Молодые парни должны стать хоккеистами, которые могут стабильно играть весь матч», — отметил Грин.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий забросил 7 шайб и сделал 20 результативных передач в 63 матчах регулярного чемпионата. В среднем за игру Николай проводит на льду 14 минут 59 секунд, его показатель полезности составляет "-10". Голдобин играет в «Ванкувере» третий сезон.