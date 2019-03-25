Панарин не забивает 12 матчей. «Коламбус» затащит в плей-офф только Бобровский

Три поражения подряд, лишь четыре заброшенные шайбы, травма основного вратаря и общий упадок духа — так можно было охарактеризовать положение дел в «Коламбусе» перед выездным матчем с «Ванкувер Кэнакс». За день до этого «синие мундиры» потерпели очень обидное поражение от «нефтяников», которое не улучшило и без того напряжённую психологическую атмосферу в команде.



«Мы не похожи на единую команду. Все тянут в разные стороны», — комментировал генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен. «Паники нет, но нужна срочность и ответственность», — вторил тренер Джон Торторелла. «Нет паники? Жаль, она бы не помешала», — возражал Мэтт Дюшейн.

Бобровского порезали, «Коламбус» выбыл из восьмёрки. Что там происходит? Массовые закупки в дедлайн, похоже, были напрасными.

Кроме этого этого стало известно, что к спадам Панарина и Аткинсона, а также травме Сергея Бобровского прибавились семейные неурядицы капитана «Блю Джекетс» Ника Фолиньо. Из-за этого он не смог принять участие в четвёртой встрече подряд, и сроки его возвращения в строй не называются, так же как и подробности того, что у него случилось. «Да, сейчас у нас очень важный отрезок, но есть вещи поважнее. Семья и дети всегда должны стоять на первом месте. Ник — голос нашей команды, он управляет кораблём. Поэтому мы должны сыграть и за себя, и за него», — заявил защитник Сет Джонс.



На субботней тренировке Бобровский почувствовал себя лучше, тут же поставив вопрос о своём возвращении, но журналистам не стал ничего обещать. «Давайте дождёмся утра воскресенья. Я оденусь на дополнительную раскатку и тогда мы решим. Травма беспокоила меня некоторое время. Возможно, пару недель. Просто не становилось лучше. В четверг в матче с «Эдмонтоном» я был не в состоянии помочь команде», — предостерёг россиянин.

Панарин — худший в «Коламбусе» по показателю полезности после дедлайна

Кризис в игре лидерского звена «мундиров» оставил Тортореллу недовольным, но наставник вывел из под огня критики Артемия Панарина. «Хлебушек и Аткинсон слишком хорошие игроки, чтобы сидеть с нулями в такое время года. Если мы не увидим их фамилии на табло, у нас нет шансов. Дело не лично в Панарине, всё звено действует неудачно. После дедлайна их производительность резко упала, но в матче с «Калгари» у них было много хороших смен. Лидеры должны быть нашими лучшими игроками в таких важных отрезках. Думаю, они на грани того, чтобы взломать эту стену», — заявил Торторелла.



В игре с «Ванкувером» спад лидеров был преодолён, но лишь частично, а вот Бобровский снова оказался на высоте.

Первый период команды провели достаточно пассивно, но «Коламбусу» удалось главное — забить первым. Случилось это за три минуты до перерыва и шайба стала плодом сольного творчества Джоша Андерсона, который продемонстрировал чутьё и великолепную скорость.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

Едва стартовал второй отрезок, как «включилось» звено Панарина. Артемий перехватил чужой пас на чужой синей линии, смог оперативно оценить обстановку и выдал передачу на чистый лёд Пьеру-Люку Дюбуа, который великолепно продвинулся к чужим воротам и нанёс точный кистевой бросок.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

Шесть минут спустя своё слово наконец-то сказал и Райан Дзингел, который в 13 предыдущих матчах забил только один гол. Дзингел удачно поборолся перед чужими воротами и установил новый личный снайперский рекорд (24 шайбы за сезон).

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

«Мундирам» оставалось лишь спокойно довести матч до финального конца, что и было сделано. Сергей Бобровский отразил 21 выстрел и повторил личный рекорд по матчам на ноль за сезон — этот «сухарь» стал для него седьмым. В турнирной таблице «Коламбус» приблизился к зоне плей-офф на дистанцию в два очка, и это отставание «мундиры» могут ликвидировать за счёт матча в запасе, который команда имеет по отношению к «Монреалю».

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«Сегодня я чувствовал себя нормально. Парни много помогали мне, в средней зоне мы отлично защищались, я хорошо видел шайбу. Это была хорошая командная победа, матч был очень важен. Мы играли вместе, играли как команда, так что победа пришла вовремя. Осталось семь матчей? Мы фокусируемся на каждой конкретной игре, идём от матча к матчу. Каждая следующая игра — самая важная в сезоне. Сегодня мы сыграли хорошо и готовы к следующей встрече», — отметил Бобровский.



Стоит добавить, что в этой игре у «Кэнакс» вернулся в состав нападающий Николай Голдобин. который четыре предыдущих игры оставался в запасе. За 16 минут игрового времени он отметился одним броском в створ и одной потерей. «Ему нужно прогрессировать. Николай — молодой игрок, и мы говорим с ним не только о его действиях в отборе. Иногда он теряется в жёсткой силовой борьбе. Это вопрос прогресса. Молодые парни должны стать хоккеистами, которые могут стабильно играть весь матч», — отметил главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин.