И. Никитин — о СКА: ЦСКА не испытывает иллюзий. Какая эйфория может быть?

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился ожиданиями от серии со СКА в финале Кубка Гагарина в Западной конференции.

«Четыре победы над СКА в регулярке в голове не держим. Разве это как-то играет? Никакой психологии здесь нет, счёт 0-0. Серьёзный соперник, мы никаких иллюзий не испытываем. Какая эйфория здесь может быть? О чём вы говорите?

День рождения особо не отмечал. У нас в марте много дней рождений, всех поздравляем, рабочие моменты. У нас ничего не дарят, у нас выходные.

Не считаю, что в серии с «Динамо» кого-то из наших лидеров атаковали. Владимир Васильевич (главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов. – Прим. «Чемпионата») вам же ответил на этот вопрос. У них тоже есть лидеры, как и у нас. У СКА классные спецбригады, это мастеровитая команда.

Прохоркин и Кузьменко плохо играют у СКА? Давайте про ЦСКА. Со Слепышевым всё нормально, поправляется. Сегодня уже тренировался по полной программе. Саня Романов ещё проходит лечение, Попов тренировался. Юханссон себя нормально чувствует, он взрослый парень. В том году примерно такая же картина была. Не думаю, что для него какой-то стресс», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.