Гавриков: ЦСКА — фаворит серии? Никакого значения для меня, это работа экспертов

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился ожиданиями от серии с ЦСКА в финале Кубка Гагарина в Западной конференции.

«Всё отлично, готовимся в штатном режиме. Нас ждёт отличная серия и хороший соперник. Мы все ждали плей-офф, с особым трепетом, это самая интересная часть сезона и самые волнительные игры. И не только для нас, но и для болельщиков.

В плей-офф другие игры. Этот чемпионат нам показывает, что многое произошло. Да, проиграли четыре матча ЦСКА, но серия начинается с 0-0, поэтому готовимся.

Они фавориты серии? Никакого значения это для меня не имеет, это работа экспертов. Наша работа — выходить и играть. У ЦСКА сильный подбор игроков, быстрая, агрессивная команда, хорошая система игры, хорошая работа спецбригад и сильная вратарская линия. В принципе команда отличная. Всегда могут решить какие-то нюансы, скажется индивидуальное мастерство команд», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.