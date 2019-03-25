Брызгалов: ни ездил ни в Белый дом, ни в Кремль. Пустая трата времени

Бывший голкипер сборной России Илья Брызгалов отметил, что в своё время отказался от поездок в Белый дом и Кремль.



«После победы в Кубке Стэнли в 2007 году у «Анахайма» был визит к президенту США. Президентом ещё работал Джордж Буш-младший. Но я не поехал. Уже к тому времени в «Финикс» перешёл. У каждой команды свой график. Как я скажу в «Финиксе»: «Ребята, мне нужно на денёк с «Анахаймом» смотаться в Белый дом»? А мы где-нибудь в Ванкувере играем. Меня бы не поняли! Сожаления, что не удалось пожать руку Бушу, нет. А что бы от этого изменилось в моей жизни?



Я и в Кремль не поехал (в 2009 году сборная России завоевала золотые медали чемпионата мира. — Прим. «Чемпионат»). Почему? Это всё пустая трата времени. Мы выиграли чемпионат. Вокруг закричали: «Надо теперь в Кремль, к президенту!» Но я лучше домой поеду — к жене, к детям. Соскучился по ним.



Ну, а что делать в Кремле? Приехали туда хоккеисты, подняли за них бокалы с шампанским. «Ай да молодцы!» Мы и сами знаем, что мы молодцы. Выиграли чемпионат мира. Но что дальше?» — цитирует Брызгалова «Матч ТВ».

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