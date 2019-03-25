Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кемпны пропустит остаток регулярного чемпионата и старт плей-офф

Кемпны пропустит остаток регулярного чемпионата и старт плей-офф
Хоккей / НХЛ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Михал Кемпны, скорее всего, выбыл до конца регулярного чемпионата, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Изабель Хуршудян со ссылкой на главного тренера Тодда Рирдена. Игрок также наверняка пропустит стартовые игры плей-офф, ему может понадобиться операция.

Чешский защитник получил травму нижней части тела во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ). Кемпны не сумел продолжить игру после стычки с Седриком Пакеттом.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

28-летний Кемпны в текущем регулярном чемпионате принял участие в 71 встрече, записав в актив 25 (6+19) баллов при показателе полезности «+24» и 60 минутах штрафного времени. В среднем Кемпны проводит на площадке около 19 минут за матч.

Кемпны — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», ранее в НХЛ играл за «Чикаго Блэкхоукс». В активе защитника — один сезон в «Авангарде».

О чём будут говорить Овечкин и Трамп? «Вашингтон» едет в Белый дом
Сегодня он встретится с Дональдом Трампом. И спросит про отношения между нашими странами.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент