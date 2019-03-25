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Стали известны три звезды недели в НХЛ

Стали известны три звезды недели в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших хоккеистов завершившейся игровой недели. Российские хоккеисты не вошли в тройку лучших.

Лучшим игроком недели признан американский нападающий клуба «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, записавший на свой счёт 8 (3+5) баллов в четырёх матчах недели.

Второй звездой стал канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, в четырёх играх заработавший 8 (4+4) очков. Также Стэмкос стал лучшим снайпером в истории «молний».

Замкнул тройку лучших хоккеистов недели немецкий голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр, выигравший три матча из четырёх при коэффициенте надёжности 1,49 и отражающий 96,1% бросков.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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