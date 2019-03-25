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Результаты игрового дня плей-офф МХЛ: «Толпар» вылетел

Результаты игрового дня плей-офф МХЛ: «Толпар» вылетел
Хоккей / МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Было сыграно два матча.

Уфимский «Толпар» потерпел поражение от «Авто» из Екатеринбурга в четвёртом матче серии, встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ. Решающий гол был забит на 123-й минуте после удаления Павла Шэна, автором заброшенной шайбы стал Павел Воронков. Уфимская команда вылетела из плей-офф.

МХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
25 марта 2019, понедельник. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
3 : 4
1:1, 2:1, 0:1, 0:1
Авто
Екатеринбург
1:0 – Абдеев (Пачин) – 07:46 (5x4), 1:1 – Седов (Севостьянов, Тютяев) – 16:15 (5x4), 2:1 – Никулин (Баканин) – 22:48 (5x5), 3:1 – Амиров (Пачин, Шэн) – 35:40 (5x5), 3:2 – Тютяев – 38:39 (5x4), 3:3 – Еркин – 50:46 (5x5), 3:4 – Воронков (Рассейкин, Валитов) – 122:56 (5x4)

«Омские Ястребы» на домашней площадке оказались сильнее «Мамонтов Югры» из Ханты- Мансийска, встреча завершилась со счётом 2:1. Общий счёт в серии стал 2-2, судьба противостояния решится в пятом матче. У победителей голами отметились Кирилл Спиценко и Алексей Зубов, у «Мамонтов» шайбу забросил Степан Грымзин.

МХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
25 марта 2019, понедельник. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
2 : 1
0:0, 0:1, 2:0
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 – Грымзин (Ваулин, Голоднюк) – 34:38 (5x4), 1:1 – Спиценко (Мельников, Баданин) – 43:56 (5x5), 2:1 – Зубов (Денисевич, Волошин) – 55:03 (5x5)
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