Результаты игрового дня плей-офф МХЛ: «Толпар» вылетел

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Было сыграно два матча.



Уфимский «Толпар» потерпел поражение от «Авто» из Екатеринбурга в четвёртом матче серии, встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ. Решающий гол был забит на 123-й минуте после удаления Павла Шэна, автором заброшенной шайбы стал Павел Воронков. Уфимская команда вылетела из плей-офф.

«Омские Ястребы» на домашней площадке оказались сильнее «Мамонтов Югры» из Ханты- Мансийска, встреча завершилась со счётом 2:1. Общий счёт в серии стал 2-2, судьба противостояния решится в пятом матче. У победителей голами отметились Кирилл Спиценко и Алексей Зубов, у «Мамонтов» шайбу забросил Степан Грымзин.