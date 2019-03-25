Кубок Стэнли доставлен в Белый дом

Хранитель Кубка Стэнли Филипп Притчард привёз главную награду Национальной хоккейной лиги в Белый дом в преддверии визита клуба «Вашингтон Кэпиталз» к президенту США Дональду Трампу.

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Ранее от визита в Белый дом отказались хоккеисты «столичных» Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли, остальные хоккеисты согласились на визит. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.



Визит будет посвящён победе «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года — трофей стал первым в истории команды. Капитаном «Вашингтона» является российский нападающий Александр Овечкин.