Даути: я не уважаю Ткачука, его в НХЛ почти никто не уважает

Защитник клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути негативно высказался о нападающем «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачуке. 21-летний Мэтью Ткачук — сын легендарного нападающего Кита Ткачука, в нынешнем сезоне он набрал 76 (34+42) баллов в 75 играх.



Напомним, недавно Ткачук получил дисквалификацию на две игры за удар локтем Даути. Помимо дисквалификации, молодого форварда оштрафовали на $ 10 тыс. Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте НХЛ.



«Я не уважаю его, нет. Уважаю всех остальных хоккеистов. Я никогда не буду говорить с ним вне льда. Его не уважает большинство игроков в нашей лиге. Это не просто моё мнение — это факт», — сказал Даути.



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