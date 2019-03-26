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Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» одержать четвёртую победу кряду

Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» одержать четвёртую победу кряду
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома взял верх над «Вегас Голден Найтс» — 3:1.

Счёт в конце первого периода открыл российский нападающий «блюзменов» Иван Барбашёв. На 36-й минуте Вильям Карлссон восстановил равновесие, но ещё до перерыва хозяева вышли вперёд усилиями Райана О’Райлли. Точку в матче поставил Зак Сэнфорд.

Посмотреть видео гола Барбашёва можно на официальном сайте лиги.

Также на счету Ивана показатель полезности «+2», бросок в створ и 4 силовых приёма за 12.40 на льду. У Владимира Тарасенко «+1», 2 броска и силовой приём за 17.54.

У Валентина Зыкова «-1», силовой приём и блок-шот за 8.47.

«Сент-Луис» одержал четвёртую победу подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице западной конференции, набрав 90 очков. «Вегас» (90) опустился на шестую строчку, потеряв сразу две позиции.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2019, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Барбашев (Сэнфорд) – 18:41 (5x5), 1:1 – Карлссон (Миллер, Маршессо) – 35:12 (5x4), 2:1 – О'Райлли (Боумистер, Парэйко) – 38:14 (5x5), 3:1 – Сэнфорд (Бортуццо, Пьетранджело) – 46:27 (5x5)
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