Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» одержать четвёртую победу кряду

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома взял верх над «Вегас Голден Найтс» — 3:1.

Счёт в конце первого периода открыл российский нападающий «блюзменов» Иван Барбашёв. На 36-й минуте Вильям Карлссон восстановил равновесие, но ещё до перерыва хозяева вышли вперёд усилиями Райана О’Райлли. Точку в матче поставил Зак Сэнфорд.

Посмотреть видео гола Барбашёва можно на официальном сайте лиги.

Также на счету Ивана показатель полезности «+2», бросок в створ и 4 силовых приёма за 12.40 на льду. У Владимира Тарасенко «+1», 2 броска и силовой приём за 17.54.

У Валентина Зыкова «-1», силовой приём и блок-шот за 8.47.

«Сент-Луис» одержал четвёртую победу подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице западной конференции, набрав 90 очков. «Вегас» (90) опустился на шестую строчку, потеряв сразу две позиции.