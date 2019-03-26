Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сан-Хосе» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Детройту»

«Сан-Хосе» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Детройту»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома со счётом 2:3 уступил «Детройт Ред Уингз» — предпоследней команде Восточной конференции.

Счёт на 38-й секунде открыл форвард гостей Дилан Ларкин. Под занавес второго периода Андреас Атанасиу удвоил преимущество «Детройта». Ещё один гол в начале третьего периода в активе Кристофера Энна, отличившегося в меньшинстве при игре в формате «4 на 5». Через 20 секунд Эвандер Кейн отыграл одну шайбу. За 5 секунд до истечения основного времени забил Томаш Гертл.

«Сан-Хосе» потерпел шестое поражение подряд, но остался на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 96 баллами. У «красных крыльев» четыре победы в пяти матчах. «Детройт» (66) -15-й на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2019, вторник. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
2 : 3
0:1, 0:1, 2:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Ларкин (Манта, Бертуцци) – 00:38 (5x5), 0:2 – Атанасиу (Хиросе) – 35:37 (5x5), 0:3 – Эн (Гленденинг, Хельм) – 48:35 (4x5), 1:3 – Кейн (Торнтон, Хед) – 48:55 (5x4), 2:3 – Гертл (Майер, Лабанк) – 59:55 (6x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент