«Сан-Хосе» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Детройту»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома со счётом 2:3 уступил «Детройт Ред Уингз» — предпоследней команде Восточной конференции.

Счёт на 38-й секунде открыл форвард гостей Дилан Ларкин. Под занавес второго периода Андреас Атанасиу удвоил преимущество «Детройта». Ещё один гол в начале третьего периода в активе Кристофера Энна, отличившегося в меньшинстве при игре в формате «4 на 5». Через 20 секунд Эвандер Кейн отыграл одну шайбу. За 5 секунд до истечения основного времени забил Томаш Гертл.

«Сан-Хосе» потерпел шестое поражение подряд, но остался на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 96 баллами. У «красных крыльев» четыре победы в пяти матчах. «Детройт» (66) -15-й на Востоке.