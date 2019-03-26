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Лавиолетт: попасть в плей-офф НХЛ — не такая уж простая штука

Лавиолетт: попасть в плей-офф НХЛ — не такая уж простая штука
Хоккей / НХЛ

Главный тренер клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от заработанной путёвки в розыгрыш Кубка Стэнли. «Хищники» заработали место в плей-офф в пятый раз подряд.

«Мы работали целый год, чтобы не сходить со своего пути и пробиться в плей-офф Кубка Стэнли, и нам это удалось. И вот мы оформили своё место в кубковой восьмёрке. Почти половина команд в лиге не смогут это сделать. Это не такая уж простая штука. Все держат план в голове, как в этот плей-офф попасть. Но наши ребята старательно работали, чтобы выполнить эту задачу. Мы должны и дальше не сходить с верного пути», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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