Лавиолетт: попасть в плей-офф НХЛ — не такая уж простая штука

Главный тренер клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от заработанной путёвки в розыгрыш Кубка Стэнли. «Хищники» заработали место в плей-офф в пятый раз подряд.



«Мы работали целый год, чтобы не сходить со своего пути и пробиться в плей-офф Кубка Стэнли, и нам это удалось. И вот мы оформили своё место в кубковой восьмёрке. Почти половина команд в лиге не смогут это сделать. Это не такая уж простая штука. Все держат план в голове, как в этот плей-офф попасть. Но наши ребята старательно работали, чтобы выполнить эту задачу. Мы должны и дальше не сходить с верного пути», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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