Николишин — о московском «Динамо»: двумя игроками нельзя выигрывать в плей-офф

Известный в прошлом игрок и тренер Андрей Николишин поделился мнением о поражении московского «Динамо» в серии плей-офф с ЦСКА (1-4).



«Динамо» играло так, как позволял ЦСКА. В обороне сыграли неплохо, ошибки были. Всё-таки последние годы «армейцы» действуют мощно и уверенно, с хорошим составом и запасными. Динамовцам этого явно не хватило, особенно в созидании. У ворот ЦСКА не создавалось как таковых моментов, всё было спонтанно. Это как гадание на кофейной гуще. Если команда хочет бороться за чемпионство, опасность нужно создавать на постоянной основе.



Кагарлицкий провалил плей-офф? Все 62 матча регулярки они с Шипачёвым тащили “Динамо” на своих плечах. Вадим создавал моменты, но двумя хоккеистами невозможно выигрывать в плей-офф. Помощь должна была идти от других ребят. Не хватило голов от других звеньев», — приводит слова Николишина «Команда России».

Шипачёв: говорить, что я динамовец, рано ещё. Хотелось бы остаться