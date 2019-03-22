Шипачёв: говорить, что я динамовец, рано ещё. Хотелось бы остаться

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв после поражения в серии с ЦСКА (1-4) подвёл итоги сезона.

«Неплохо играли в последней игре, но допустили ошибку в третьем периоде, проиграли игру. По серии домашняя четвёртая игра стала определяющей, когда мы пропустили гол за 25 секунд до конца. Это было обидно, потому что хорошо играли. Надо пользоваться любыми моментами с такой командой.

Хорошая команда у нас, сплотились мы. Я рад, что играю с этими ребятами. Говорить, что я динамовец, рано ещё, всего один год здесь сыграл. Хотелось бы остаться и радовать болельщиков. Надеюсь, что костяк команды сохранится, а наши болельщики будут приходить и поддерживать нас. Спасибо всем за поддержку», — сказал Шипачёв в эфире клубного телевидения.