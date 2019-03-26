Джон Купер подписал новый многолетний контракт с «Тампа-Бэй»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подписал новый многолетний контракт с командой, информирует официальный сайт «молний». Точный срок действия нового контракта пока неизвестен.



Купер руководит «Тампа-Бэй» на протяжении шести лет, возглавив команду 25 марта 2013 года. Среди действующих тренеров НХЛ никто не руководит своей нынешней командой дольше Купера. Также он лидер в истории «молний» по победам с клубом (301).



«Рад сообщить о продлении контракта с Джоном. Способность налаживать эффективные отношения — его настоящая визитная карточка. Он помог установить клубу высокие стандарты своим неустанным стремлением к совершенству. Ждём успешной работы с Джоном на протяжении многих предстоящих лет», — прокомментировал подписание контракта генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа.

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