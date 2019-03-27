Давыдов: две худшие команды регулярного чемпионата КХЛ должны отправиться в ВХЛ

Легендарный защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о возможном сокращении КХЛ. Такое решение может быть принято на совете директоров лиги, который состоится сегодня, 27 марта.

«Может, большинство других ветеранов меня и не поддержат, но я считаю, что 25 клубов для КХЛ — многовато. Хотя бы потому, что сегодня на нашем пространстве нет 500-600 классных хоккеистов. В результате на льду мы иногда видим игроков, которые по своему уровню выступать в главной лиге страны, скажем мягко, не готовы.



Другое дело, что в такой ситуации сокращать клубы, которые для нашего хоккея и для нашей сборной регулярно воспитывают звёзд — большая ошибка. Поэтому подходить к решению проблемы слабой конкуренции нужно с другой стороны.

Я бы сократил количество клубов. Нужно, чтобы до последнего матча чемпионата были интриги не только на первых позициях таблицы, но и в подвале. На мой взгляд, две худшие команды регулярного чемпионата-2018/19 — «Слован» и минское «Динамо» — должны отправиться в ВХЛ. Ну а их места в КХЛ завоевали право занять лидеры «вышки» — «СКА-Нева» и «Нефтяник». Соответственно в случае сокращения КХЛ Санкт-Петербург и Альметьевск должны провести стыковые игры за одну вакансию в лиге», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.