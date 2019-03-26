Какой клуб исключат из КХЛ? Ждать осталось недолго

В КХЛ слишком быстро закончились серии полуфиналов конференций и наступил вынужденный перерыв, но слишком долго скучать болельщикам не придётся. Уже завтра состоится очередное заседание совета директоров лиги, и главный вопрос на повестке дня – кого исключат из КХЛ?

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко не раз в ходе сезона говорил, что принципиальное решение об исключении одной команды руководителями лиги уже принято и он лично будет настаивать на изгнании из КХЛ худшего клуба рейтинга. И 27 марта всё будет зависеть от решения совета директоров, в составе которого недавно произошли небольшие изменения.

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Рассуждаем, у кого всё-таки наибольшие шансы покинуть КХЛ.

«Северсталь» и «Адмирал» могут выдохнуть?

Сразу после исключения из лиги «Югры» и «Лады» в КХЛ выделилась новая тройка аутсайдеров рейтинга. Ещё перед началом сезона было ясно практически наверняка, что следующим клубом на выход станет кто-то из тройки «Северсталь», «Адмирал», «Амур». К началу февраля, когда Чернышенко последний раз говорил о рейтинге, диспозиция не поменялась.

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Но сейчас понятно, что всё далеко не так однозначно, и череповецкий, хабаровский и владивостокский клуб имеют отличные шансы продолжить вместе выступать в КХЛ. Это может случиться благодаря отличной работе «Северстали», «Адмирала» и «Амура» в течение сезона.



Ведь начали чемпионат эти команды из рук вон плохо. В Череповце ничего не получалось у Александра Гулявцева, и «Северсталь» обосновалась на дне Западной конференции. «Амур» не пережил смену тренера и потерю лидеров и тащился в хвосте таблицы Востока. «Адмирал» же и вовсе играл составом уровня ВХЛ, обходился без помощи легионеров и даже в начале сезона летал на выезды регулярными рейсами. Осенью казалось, что кому-то из этих команд точно не место в лиге.



Но дамоклов меч рейтинга в очередной раз возымел должный эффект. Первыми зашевелились в Череповце, затеяв грандиозную перестановку прямо по ходу сезона. В «Северстали» сменились директор, генеральный менеджер, главный тренер, а также добрая половина состава. В клубе решили рискнуть, понимая, что ещё одного шанса череповчанам может не представиться, и бездействие приведёт к исключению из КХЛ. И риск оправдался!

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До кубковой восьмёрки «Северстали» было уже слишком далеко, но команда очевидно преобразилась, выдала победную серию уровня топ-клуба и сделала весомую заявку на продолжение пребывания в КХЛ. В Череповце в короткие сроки навели порядок и без каких-либо проволочек предоставили в лигу финансовые гарантии на следующий сезон. Впрочем, это как раз неудивительно – денежных проблем «Северсталь» не испытывала никогда.

Очередная мини-революция, но в этот раз явно положительного оттенка, произошла и в «Адмирале». Ещё осенью клуб вернулся к таким обычным вещам для команды КХЛ, как использование чартеров для перелётов и привлечение легионеров, а в феврале и вовсе дал понять, что ни о каком исключении из лиги не может быть и речи. В «Адмирал» в качестве президента вернулся Заирбек Юсупов, при нём во Владивостоке забыли про задержки зарплаты и получили гарантии финансового благополучия в ближайшем будущем. Впрочем, главная проблема «моряков» была не в этом – клуб вступил в сезон со старыми непогашенными долгами, и бывший генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников не собирался по ним рассчитываться. Из-за этого на управленца и была наложена корпоративная дисквалификация, а владивостокцам лига запретила подписывать новичков.



Сошников уже давно покинул «Адмирал», а Юсупов, помимо всего прочего, обязался всё-таки заплатить по старым счетам. Эти гарантии президент «моряков» предоставил лично Дмитрию Чернышенко и, в свою очередь, получил джентльменское обещание от президента КХЛ, что клуб продолжит выступать в лиге.

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В «Адмирале», правда, зачем-то раньше времени разболтали этот секрет, поставив лигу в щекотливое положение, но факт остаётся фактом: во Владивостоке уверены, что клуб останется в КХЛ. Спортивные результаты «моряков», кстати, к концу сезона тоже пошли в гору. «Адмирал» выдал отличный финиш и сумел занять в общей турнирной таблице 21-е место, обогнав и «Северсталь», и «Амур». Посмотрим, какое решение завтра примет совет директоров.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Хабаровскому клубу на фоне «Северстали» и «Адмирала» похвастать особо нечем, но в «Амуре» тоже постарались исправить ситуацию по ходу чемпионата. Здесь не было массовой зачистки кадров и громких слов, но Александр Гулявцев сумел проделать хорошую работу. «Амур» также прибавил на финише, обыграл на своей площадке финалистов Восточной конференции «Авангард» и «Салават Юлаев» (дважды), но всё равно стал худшим клубом Востока и 23-м в общей турнирной таблице. Президент клуба Александр Могильный уже договорился с Гулявцевым на следующий сезон, но совета директоров, очевидно, ждёт с тревогой.

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Очевидные кандидаты всем известны. Сделает ли КХЛ правильный шаг?

Но при всех своих проблемах «Амур» — далеко не самый главный кандидат на выход. В КХЛ сейчас есть команды, которые гораздо больше заслуживают исключения. В первую очередь это, конечно, «Слован». Братиславцы мучились весь сезон, а в последний месяц регулярки устроили распродажу игроков и не могли даже набрать полноценную заявку на матчи. Словацкие «орлы» стали абсолютно худшим клубом КХЛ, потеряли значительное количество зрителей, но самое важное – у них нет никаких ресурсов, чтобы исправить ситуацию. Сейчас «Слован» не может подать документы в лигу на следующий сезон, потому что якобы находится в стадии переговоров с потенциальным инвестором. С новым источником финансов словаки получат возможность продолжать выступление в КХЛ, вот только зачем нашей лиге такой клуб? Регулярные проблемы с деньгами, полное отсутствие спортивного результата, снижение посещаемости – по многим параметрам рейтинга «Словану» прямая дорога обратно в чемпионат Словакии.

Бессмысленно и беспощадно. Зачем такой «Слован» нужен в КХЛ? «Орлов» давно ждут в чемпионате Словакии, но кто-то в Братиславе мутит воду.

Есть и другие клубы, которые, прямо скажем, мутят воду, но КХЛ почему-то идёт у них на поводу и не грозит исключением. Например, до сих пор не предоставлены финансовые гарантии рижским «Динамо», хотя дедлайн (15 марта) давно прошёл. Но президент латвийского клуба не находит в этом ничего страшного, а лига не принимает меры.



Непонятные вещи происходят и в столице Беларуси. Минское «Динамо», провалившее очередной сезон, и сборная клубов Экстралиги устроили серию матчей за право выступления в КХЛ. Интересно, как бы лига отреагировала, если бы подопечные Андрея Сидоренко проиграли? Бардак в белорусском хоккее – дело привычное для последних лет, но зачем тащить его в КХЛ?



Не совсем ясна ситуация и с «Куньлунем». Скорее всего, в клубе сочтены дни президента и генерального менеджера Райтиса Пилсетниекса, а новое руководство команды ставит «драконам» какие-то нереальные задачи.

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Любому адекватному человеку ясно, что с таким подходом на Востоке появится новый очевидный аутсайдер. Кстати, с документами на следующий сезон у китайского клуба тоже не всё в порядке, КХЛ запросила дополнительные уточнения.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Как видим, основные болевые точки у нашей лиги сосредоточены в иностранных командах, но почему-то весь сезон руководство КХЛ подстёгивало именно российские клубы. С одной стороны, как мы увидели, это дало определённый промежуточный результат, но с другой – почему бы не помахать кнутом над зарубежными членами КХЛ? Может быть, и они бы стали уважительнее относится к правилам лиги. Пока же всё выглядит так, что КХЛ закрывает глаза на постоянные проблемы «Слована», на неразбериху в минском «Динамо», на нарушение сроков дедлайна рижанами и видит какой-то смысл в «Куньлуне», но не готова мириться с существованием российских середняков, хотя организационных и финансовых проблем у них в разы меньше.



Но к концу марта сложилась такая ситуация, что КХЛ не имеет никакого права выгнать клуб из России. Доподлинно неизвестно, как там на самом деле высчитывается рейтинг, но аутсайдерами там должны быть явно не те команды, которых нам называли в течение сезона. Хочется верить, что завтра совет директоров лиги примет адекватное и взвешенное решение и не допустит грубейшую ошибку, простить которую лиге будет очень трудно.