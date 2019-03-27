«Арена-Омск» будет снесена, на её месте будет построена новая арена

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что «Арена-Омск» будет снесена, а вместо неё построена новая. Летом 2018 года арена начала разрушаться, и клуб был вынужден переехать в Балашиху.

«Ещё раз хочу заявить, в особенности для омских болельщиков, что «Авангард» вернётся в Омск. В новую современную красивую арену. Это вопрос очень тяжёлый и сложный. Сейчас мы находимся на стадии создания проекта новой арены. Обязательно объявлю об этом, как только будут конкретные результаты. Прекрасно понимаю переживания наших болельщиков. Если мы построим новую арену, то она простоит очень долго и будет одной из самых привлекательных в КХЛ. Понятно, что то, что есть сейчас, будет снесено. На этом месте будет построена современная арена», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.