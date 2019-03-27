Савицкис: проволочка техническая, к 30 апреля «Динамо» предоставит гарантии

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, почему клуб ещё не предоставил финансовых гарантий для участия в КХЛ в сезоне-2019/20.

«Это не первый год, потому что вопросы со спонсорами всегда сложноватые, особенно для иностранных клубов. Мы движемся к завершению и подписанию спонсорских договоров. Думаю, это технический вопрос. Срок до 30 апреля, к этому времени обязательно всё сделаем. Пытались сделать до сегодняшнего дня, не получилось, но всё выглядит положительно.

Проволочка связана с тем, что все большие компании, с которыми мы ведём беседу, сейчас сдают годовые отчёты. Плюс, если они не уложились в бюджет в прошлом году, им надо проводить изменения в бюджете. Думаю, это технический момент.

Наш совет директоров сезон оценил как успешный. По общему рейтингу мы продвинулись высоко и сейчас занимаем 16-е место. Зритель вернулся, на многих играх были аншлаги, хорошая обстановка. Команда играла на высшем уровне своего мастерства и побеждала великие команды только за счёт мотивации, желания играть и командной работы», — передаёт слова Савицкиса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Динамо» Р и «Слован» получили отсрочку до 30 апреля для предоставления гарантий