«Динамо» Р и «Слован» получили отсрочку до 30 апреля для предоставления гарантий

Рижское «Динамо» и «Слован» получили отсрочки для предоставления финансовых гарантий для участия в сезоне-2019/20.

«Клубы должны были выполнить требования регламента, касающиеся предоставления подтверждающих документов, а именно бюджет клуба и финансовые гарантии по финансированию и по отсутствию задолженности по оплате труда перед хоккеистами и тренерами. Финансовые гарантии предоставили 23 клуба, два клуба – «Динамо» Рига и «Слован» – запросили отсрочку предоставления финансовых гарантий, совет директоров утвердил срок до 30 апреля 2019 года», — сообщается в пресс-релизе КХЛ.

Ранее в «Словане» сообщали, что клуб находится на завершающей стадии переговоров с потенциальным новым мажоритарным акционером, который, как ожидается, обеспечит финансовую возможность для клуба продолжить выступление в КХЛ.

Рижское «Динамо» также продолжает вести переговоры со спонсорами.

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