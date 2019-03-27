В КХЛ останется 24 клуба? Заседание совета директоров LIVE

8:00. Примерно через три часа президент КХЛ Дмитрия Чернышенко должен объявить о решении совета директоров по составу участников на сезон-2019/20. Руководство лиги не раз говорило о желании сократить количество клубов до 24, поэтому ожидается, что сегодня будет объявлено об исключении одного клуба. Следите за новостями с места событий в нашей онлайн-трансляции.



Главные кандидаты на исключение:



6. «Динамо» Рига. Ещё неделю назад не могли предоставить в лигу финансовые гарантии на следующий сезон, но боссы клубы уверяли, что успеют всё сделать в срок.



5. «Витязь». Президент клуба уверяет, что в клубе стабильное финансирование, но после ухода Александра Медведева в «Зенит» позиции подмосковной команды могут пошатнуться.



4. «Амур». Один из трёх аутсайдеров последнего рейтинга КХЛ. Не лучший спортивный результат в сезоне не должен помешать хабаровчанам сохранить место в лиге.



3. «Северсталь». Новое руководство клуба сумело навести в клубе порядок. В Череповце одна из лучших хоккейных школ в России, стабильное финансирование. Единственное, что могут предъявить клубу, — низкие спортивные результаты (учитываются три последних сезона). Но по ходу сезона «Северсталь» ни разу не была последней в рейтинге КХЛ, поднялась в таблице, и непонятно, как она может оказаться на этом месте сейчас.



2. «Адмирал». Главный аутсайдер рейтинга КХЛ по состоянию на 1 февраля. В спасении дальневосточного клуба был задействован губернатор Приморского края, который лично встречался с Чернышенко и заверил, что все вопросы были решены.



1. «Слован». Долги, ужасный спортивный результат, не самые мастеровитые игроки и неподтверждённые источники финансирования на следующий год – если кого-то исключать, то только «Слован».

Чернышенко назвал худший клуб в рейтинге КХЛ на текущий момент

Источник: «Слован» — главный кандидат на исключение из КХЛ