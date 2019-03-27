В Москве состоялось чествование победителей Универсиады-2019

Сегодня, 27 марта, в Зале хоккейной славы состоялось торжественное чествование победителей Всемирной зимней универсиады — 2019, прошедшей в Красноярске, в числе которых присутствовали мужская и женская сборные России по хоккею.



Помощник президента России Игорь Левитин вручил спортсменам благодарности президента РФ за высокие спортивные достижения на прошедшем турнире.



Помимо Левитина, в церемонии приняли участие президент ОКР Станислав Поздняков, президент ФХР Владислав Третьяк, глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев



«Я хотел бы от имени Федерации хоккея России поздравить всех участников. Вы свой экзамен сдали на отлично, но впереди вас ждёт ещё много экзаменов: чемпионаты мира, Европы, Олимпиады, Кубки мира и так далее. Желаю вам успехов и чтобы как можно чаще звучал гимн Российской Федерации. У нас спортивная нация и очень спортивный президент. На территории нашей страны прошло уже множество самых больших мировых соревнований. Мы это делаем для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы воспитывать патриотов. Желаю вам удачи и новых побед», — сказал Третьяк.

Российские профессионалы на Универсиаде победили обычных студентов? Это враньё Фетисову, Сабонису и некоторым футболистам СССР должно быть стыдно. Их олимпийские и прочие победы – ненастоящие. Стыдитесь и вы.