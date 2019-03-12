Российские профессионалы на Универсиаде победили обычных студентов? Это враньё

Сегодня, 12 марта, в Красноярске завершается XXIX Всемирная зимняя универсиада. Завершается, как вы уже знаете, тотальным доминированием сборной России – наша команда установила рекорд всех времён, одержав более 40 побед и получив более 100 медалей.

Сборная России выиграла 109 медалей и лидирует в зачёте Универсиады-2019

Также вы уже знаете, что соревнования эти были ненастоящими – об этом говорит каждый второй комментарий под любой новостью на «Чемпионате» об этой Универсиаде. Профессионалы из сборной России надругались над настоящими студентами, доверчиво приехавшими в Красноярск из более чем полусотни стран мира. И, разумеется, гордиться этими победами нельзя, правильнее испытывать жгучее чувство стыда за всё.



Те, кого полностью устраивает прочитанное выше, могут дальше не читать. Далее на непростые вопросы будут даны сложные ответы, в них надо разбираться, не врёт ли автор, а это всегда дискомфортно. Приятнее жить в мире простых ответов, выводов и лозунгов.



Вас предупредили.

И это их студенты?

Давайте так. В Красноярске в частности и на Всемирных универсиада вообще российские участники являются далеко не единственными профессионалами. Вот неожиданность. Есть представители Азии (в первую очередь Китая, Японии и Южной Кореи) – с момента распада СССР они выиграли на Универсиадах несколько сотен медалей и не раз опережали в общекомандном зачёте россиян. Всё дело в том, что они восприняли советско-российскую концепцию Универсиад как тестового турнира для проверки ближайшего резерва и второго-третьего состава.



Ещё есть команды бывших республик СССР, в общих чертах сохранившие систему высшего спортивного образования, принятую в советские времена. У сборной Украины – 151 победа и 449 медалей на летних Универсиадах, 33 победы и 126 медалей на зимних. У белорусов – 44/162 летом, 21/65 зимой, у казахстанцев – 21/106 летом и 29/87 зимой. Остальных поищите сами, в этой стране пока свободный интернет.



Не будем так глубоко копать в отношении наших западных партнёров – возьмём случайным образом пять героев непосредственно из Красноярска. Победитель соревнований по могулу из Франции Бенжамин Каве, 25 лет, на этапах Кубка мира дебютировал семь лет назад, участник двух последних Олимпиад, вице-чемпион мира 2017 года, один из лидеров мирового фристайла последних лет.



Другой участник Универсиады в Красноярске – швед Маркус Врана, 24 года, чемпион мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 по кёрлингу, занял в составе своей сборной лишь пятое место. Его сестра, 21-летняя Изабелла, чемпионка Европы, постояла за честь семьи и выиграла в Сибири золотую медаль.

Фото: krsk2019.ru

22-летний поляк Оскар Квятковски, чемпион Универсиады в параллельном гигантском слаломе в сноуборде, обошедший нашу звезду – местного героя, двукратного чемпиона мира 2019 года Дмитрия Логинова. Дебютировал на этапах Кубка мира пять лет назад, участник двух последних чемпионатов мира и Олимпиады-2018.



Итальянец Маттео Риццо, 20 лет, ещё один настоящий студент, который обыграл профессионалов из России. Участник Олимпиады-2018 и двух чемпионатов мира, призёр чемпионата Европы 2019 года в одиночном фигурном катании, дебютировал на международном уровне в сезоне-2013/14.



Тобиас Мюллер из Германии, 24 года, чемпион Красноярска в лыжном слоуп-стайле. На этапах Кубка мира дебютировал ещё три года назад, постоянно гоняется в Северной Америке, целенаправленно делает карьеру профессионального райдера, целый год пропустил из-за травмы, а Универсиада стала для него проверкой сил.

Фото: krsk2019.ru

Вы правда считаете, что это те самые настоящие студенты, которые совмещают карьеру и профессиональный спорт, чем разительно отличаются от наших? Тогда послушаем Тобиаса Мюллера – как у него это получается: «Мюнхенский университет Людвига Максимиллиана (LMU) является школой-партнёром для занятий спортом на высшем уровне, я имею большую свободу и не обязан посещать занятия. У меня часто есть возможность сдавать экзамены после моих путешествий. Я очень рад этому, потому что иначе совмещение спорта и учёбы не сработало бы».

Неужели Фетисову и Сабонису не стыдно?

Ну, вы поняли – везде просто-таки громадная разница между нашими профессионалами и этими бедными студентами.



Нет, разумеется, никто не утверждает, что сборной России в Красноярске противостояли равные силы, это было бы глупо. Просто если даже чуть-чуть поглядеть по сторонам, то картина выглядит не такой чёрно-белой.



Другая важная мысль, которую ни от кого не услышишь (после удаления вице-премьера Мутко мыслителей в нашем спорте не осталось): Универсиада – это не состязание лучших студентов мира. Это лишь турнир по определённым правилам среди тех, кто захотел и смог приехать. Странно предъявлять претензии нашим победителям турнира по хоккею или биатлону, что на нём не было сильнейших североамериканцев или норвежцев студенческого возраста.



Ну, предъявите тогда Валерию Харламову или Вячеславу Фетисову, что они становились многократными олимпийскими чемпионами и чемпионами мира в отсутствие Бобби Орра и Уэйна Гретцки. Предъявите баскетболистам Сергею Белову и Арвидасу Сабонису за победы без звёзд НБА. Предъявите велогонщикам Виктору Капитонову и Сергею Сухорученкову за отсутствие Жака Анкетиля и Эдди Меркса. А Никиту Симоняна можно спросить, не стыдится ли он футбольной победы на Олимпиаде-56 без Пушкаша и ди Стефано.

Фото: РИА Новости

Неполноценные чемпионы! Надо было не участвовать в таких фиктивных Олимпиадах без участия профессионалов, какие проводились в 1950-80-е годы! И позор всем нам, что мы радовались победам и до сих пор всерьёз воспринимаем эти псевдотурниры и этих псевдовчемпионов!

Просто это наши сукины дети

И последнее – к популярному тезису, что на Универсиадах надо выставлять «настоящих» студентов для того, чтобы… Для чего, кстати? Тут сразу вопросы. Во-первых, кто и как будет определять «настоящесть»?



Вот Татьяна Анатольевна Тарасова, ставшая в 1966 году нашей первой чемпионкой Студенческих игр в фигурном катании – она была настоящей студенткой, учитывая, что диплом получила спустя 10 с лишним лет?



Был настоящим студентом 27-летний итальянец Пьетро Меннеа, установивший на Универсиаде 1979 года мировой рекорд в беге на 200 м (продержавшийся 17 лет)?



А что скажете о легенде НБА Ларри Бёрде, победившем на Универсиаде-77 – он уже тогда играл на уровне «профи» сборной СССР. Брать исключительно лузеров и неумех, типа бразильца-фигуриста? Ну смотрите так называемые World University Championships (Всемирные чемпионаты университетов) – там вы точно никого из звёзд не найдёте, а комиков там с лихвой.



Как, вы никогда не слышали про эти Всемирные чемпионаты и ни разу не смотрели прямые трансляции в YouTube? Странно.

«Это чудо! Чудо!». Универсиаду в России спешно начали спасать. Успеют? Организаторы реально среагировали на критику. Конечно, Универсиада всё ещё не идеальна, но теперь она стала намного лучше. И вот почему.

Другой вопрос: а кого не устраивает нынешний формат Универсиад? Нас и некоторые другие упомянутые страны на вершине медальной таблицы, понятно, устраивает – в боевых условиях проверяются резервисты и при необходимости лидеры, прокачивается опыт и победный дух. Международная федерация студенческого спорта (FISU) вроде довольна, недостатка в организаторах нет много лет, финансовые показатели стабильны. Остальные участники никогда публично обид не выказывали, ездят на Универсиады исправно, в Красноярске установлен новый рекорд по числу прибывших. Не мазохисты же они?



Получается, не устраивает этот формат только прогрессивную публику, любящую стыдиться по любому поводу. Ну, стыдитесь. А мы – мы, конечно, поиронизируем над сотней медалей и шестью первыми строчками в каком-нибудь биатлоне, но беззлобно, это же наши сукины дети.



А затем посмотрим шоу закрытия XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Кстати, «Чемпионат» покажет трансляцию церемонии в прямом эфире. Если вам хочется альтернативы телевизору – мы к вашим услугам.