Экс-форвард «Сибири» Лехтеря получил условный тюремный срок за покупку кокаина

Нападающий Йори Лехтеря получил условный тюремный срок по делу, связанному с наркотиками, информирует Iltalehti.



Финский хоккеист признан виновным в покупке наркотических средств. Сообщается, что он приобрёл шесть граммов кокаина, при этом прокурор настаивал на пятимесячном сроке. Испытательный срок установлен до 31 октября 2021 года. Лехтеря фигурировал в этом деле только как покупатель.



В сентябре 2018 года стало известно, что он подозревается в причастности к торговле наркотиками. По некоторым сведениям, Лехтеря входил в группу, которая занималась распространением двухкилограммовой партии кокаина. В числе подозреваемых значились 23 человека, среди которых был и Лехтеря.

Ранее финского хоккеиста выставила на драфт отказов «Филадельфия Флайерз», после чего игрока вывели из состава фарм-клуба. Лехтеря известен российским любителям хоккея по выступлениям за «Локомотив» и «Сибирь».