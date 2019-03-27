Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-форвард «Сибири» Лехтеря получил условный тюремный срок за покупку кокаина

Экс-форвард «Сибири» Лехтеря получил условный тюремный срок за покупку кокаина
Хоккей / НХЛ

Нападающий Йори Лехтеря получил условный тюремный срок по делу, связанному с наркотиками, информирует Iltalehti.

Финский хоккеист признан виновным в покупке наркотических средств. Сообщается, что он приобрёл шесть граммов кокаина, при этом прокурор настаивал на пятимесячном сроке. Испытательный срок установлен до 31 октября 2021 года. Лехтеря фигурировал в этом деле только как покупатель.

В сентябре 2018 года стало известно, что он подозревается в причастности к торговле наркотиками. По некоторым сведениям, Лехтеря входил в группу, которая занималась распространением двухкилограммовой партии кокаина. В числе подозреваемых значились 23 человека, среди которых был и Лехтеря.

Ранее финского хоккеиста выставила на драфт отказов «Филадельфия Флайерз», после чего игрока вывели из состава фарм-клуба. Лехтеря известен российским любителям хоккея по выступлениям за «Локомотив» и «Сибирь».

«Закопайте его в фарм-клубе». Лехтеря стал персоной нон-грата, как и Войнов
Плохая репутация для игрока НХЛ может быть важнее плохих действий на льду.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент