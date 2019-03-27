Результаты игрового дня плей-офф МХЛ: «Мамонты Югры» обыграли «Омских Ястребов»

Сегодня, 27 марта, состоялся заключительный матч четвертьфинальной серии Молодёжной хоккейной лиги.



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«Мамонты Югры», занявшие первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, встречались с «Омскими Ястребами», получившими пятый номер посева. Клуб из Ханты-Мансийска вышел в следующий раунд, выиграв серию со счётом 3-2.



В решающей игре хозяева забросили пять шайб стараниями Сергея Голоднюка, Владимира Гайдеика, оформившего дубль, Александра Беляева и Сергея Телегина. На это омский клуб ответил лишь точным броском Германа Волошина.



В полуфинале «Мамонты Югры» встретятся с «Локомотивом», а «СКА-Нева» — с «Авто». Первые матчи серий состоятся в Ханты-Мансийске и Санкт-Петербурге 31 марта.