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Результаты игрового дня плей-офф МХЛ: «Мамонты Югры» обыграли «Омских Ястребов»

Результаты игрового дня плей-офф МХЛ: «Мамонты Югры» обыграли «Омских Ястребов»
Хоккей / МХЛ

Сегодня, 27 марта, состоялся заключительный матч четвертьфинальной серии Молодёжной хоккейной лиги.

Сетка плей-офф МХЛ

«Мамонты Югры», занявшие первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, встречались с «Омскими Ястребами», получившими пятый номер посева. Клуб из Ханты-Мансийска вышел в следующий раунд, выиграв серию со счётом 3-2.

В решающей игре хозяева забросили пять шайб стараниями Сергея Голоднюка, Владимира Гайдеика, оформившего дубль, Александра Беляева и Сергея Телегина. На это омский клуб ответил лишь точным броском Германа Волошина.

В полуфинале «Мамонты Югры» встретятся с «Локомотивом», а «СКА-Нева» — с «Авто». Первые матчи серий состоятся в Ханты-Мансийске и Санкт-Петербурге 31 марта.

МХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 5-й матч
27 марта 2019, среда. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
5 : 1
1:1, 0:0, 4:0
Омские Ястребы
Омская область
1:0 – Голоднюк – 03:41 (5x5), 1:1 – Волошин (Зубов, Асташевский) – 04:23 (5x5), 2:1 – Гайдеик (Попов) – 42:20 (5x5), 3:1 – Беляев (Ежов, Телегин) – 49:11 (5x5), 4:1 – Гайдеик (Чусовитин, Галеев) – 54:08 (5x5), 5:1 – Телегин (Савчик) – 55:15 (5x5)
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