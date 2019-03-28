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Канарейкин: «Авангард» может выиграть серию с «Салаватом» и без лидеров

Канарейкин: «Авангард» может выиграть серию с «Салаватом» и без лидеров
Хоккей / КХЛ

Бывший главный тренер «Авангарда» чемпион СССР в составе «Спартака» Фёдор Канарейкин поделился мнением о предстоящей серии финала Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым».

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«Восполнить потери «Авангарду» будет непросто. С одной стороны, у команды широкая обойма игроков, но не так много креативных нападающих, чтобы безболезненно заменить двух хоккеистов первого звена. С другой стороны, команда Боба Хартли хороша и в организации игры, она способна действовать силовым образом и от обороны, поэтому может выиграть серию и без лидеров. Но просто омичам не будет», — приводят слова Канарейкина «Известия».

Первый матч состоится в Балашихе 29 марта.

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