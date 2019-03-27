А. Семёнов — о серии с «Авангардом»: будет жёсткий хоккей

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов поделился мнением о предстоящей серии финала Восточной конференции с «Авангардом». Первый матч состоится в Балашихе 29 марта.



«Будем разбирать, готовиться. Думаю, это будет очень хорошая серия, потому что «Авангард» показал, что умеет играть в большинстве и меньшинстве. Будет интересно. Будет жёсткий хоккей. Мы должны выйти уже готовыми и настроенными.



Плей-офф и регулярка — разные вещи. Сейчас у омичей другая команда. Они очень хорошо выступают. Я думаю, будет другой хоккей. Игры «Авангарда» с «Барысом» не смотрел, но мы понимаем, что команда настроена серьёзно, как и «Салават». Первый матч будет очень интересный.



Конечно, разбирали соперника. Много разных моментов, в которых нужно добавить и на тренировках, и в матчах. Их очень много, но не буду выдавать все секреты», — цитирует Семёнова «Горобзор».

Семёнов — о серии с «Салаватом»: будет хорошая бойня