Давид Пастрняк повторил достижение Бретта Халла и Александра Могильного

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3.



Главным героем встречи стал форвард хозяев Давид Пастрняк, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи. Чешский хоккеист в третий за сезон забросил три шайбы в матче с командами «Оригинальной шестёрки» — ранее он оформлял хет-трики в играх с «Торонто Мэйпл Лифс» и «Детройт Ред Уингз».



Пастрняк стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось отметиться подобным достижением после расширения в сезоне-1967/68. Ранее этого показателя достигли Ричард Мартин (4 хет-трика — сезон-1975/76), Бретт Халл (4 — 1990/91, 3 — 1991/92), Майк Босси (3 — 1983/84, 3 — 1984/85), Гленн Андерсон (3 — 1983/85) и Александр Могильный (3 — 1992/93).

Гретцки: Пастрняк превзошёл все ожидания