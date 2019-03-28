«Йокерит» продлил контракт со своим лучшим снайпером Йенсеном

Хоккейный клуб «Йокерит» подписал новый контракт с нападающим Никласом Йенсеном, информирует официальный сайт команды из Хельсинки. Новое соглашение предусматривает также опцию о продлении на сезон-2020/21.



В 48 матчах прошедшего регулярного чемпионата 26-летний Йенсен набрал 39 (21+18) очков, став лучшим снайпером команды и четвёртым игроком клуба по количеству набранных очков. Всего за два сезона в КХЛ он выходил на лёд в 102 матчах, заработав в них 76 (40+36) очков.



«Два последних года были лучшими в моей карьере, и я очень воодушевлён и рад, что смогу продолжить играть здесь и в следующем сезоне. Мне нравится играть в этом клубе и жить в Хельсинки. Я хочу, чтобы наша команда прошла дальше, чем это получалось у нас до сих пор, и уверен, что мы сможем это сделать», — рассказал игрок.