Шоу: матч с «Коламбусом» будет для «Монреаля» главной игрой года

Нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Эндрю Шоу поделился ожиданиями от встречи с «Коламбус Блю Джекетс», которая состоится завтра, 29 марта, начало игры — 02:00 мск. Напомним, соперников разделяют только два очка в таблице, они сражаются за место в розыгрыше Кубка Стэнли.



«Думаю, что это самый главный матч года. Посмотрите в турнирную таблицу.



Мы брали очки в последних пяти матчах, так? Это очень важно. Значит, у нашей команды есть характер. Мы будем работать и биться. Мы должны сами обеспечить себе место в плей-офф, а не надеяться на победу или поражение другой команды», – приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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