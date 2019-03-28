Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никонцев: «Спартак» мог пройти СКА, но нужно было цепляться на своей площадке

Никонцев: «Спартак» мог пройти СКА, но нужно было цепляться на своей площадке
Хоккей / КХЛ

Нападающий московского «Спартака» Анатолий Никонцев рассказал о травме, которая помешала ему выступить в плей-офф Кубка Гагарина.

«Два дня назад мне сняли гипс. Соскучился, конечно, по хоккею. Сейчас буду восстанавливаться. Пока сложно сказать, сколько этот процесс займет времени, но к началу летних сборов буду в строю.

Травму получил в игре с „Динамо“? Да, лёг под бросок защитника, шайба попала в ногу. Сначала показалось, что просто ушиб и ничего страшного не произошло. Даже вышел на третий период, но доиграть матч не смог. Поехал в больницу, там сделали снимок. Оказалось, две кости сломаны. Обидно, конечно, всё-таки сезон складывался хорошо. Но ничего не сделаешь, в хоккее травмы — обычное дело. Очень хотелось сыграть в плей-офф, но, к сожалению, не получилось.

Смотрел ли за серией со СКА? Да, приезжал на каждую игру. Переживал за ребят, хотелось помочь. Жаль, не смогли зацепить хотя бы одну игру на своей площадке. Шансы пройти СКА у нас были», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Продали, купили и что получили? Работа менеджеров клубов КХЛ на Западе
Анализируем результаты и разбираем трансферы нынешнего сезона.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент