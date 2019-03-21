Продали, купили и что получили? Работа менеджеров клубов КХЛ на Западе

Пока в плей-офф КХЛ разгораются страсти, мы решили проанализировать работу руководства клубов по результатам регулярного чемпионата сезона-2018/19. Начинаем с Западной конференции, в которой собрались самые богатые команды лиги. Но есть и те, кто вынужден выживать.

Зарплатные бюджеты клубов Запада. Кто и сколько тратит в КХЛ СКА и ЦСКА стали ужиматься.

ЦСКА

Президент клуба: Игорь Есмантович



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 2 млрд 172 млн рублей



Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 1



Трансферные успехи: н. Линден Вей (56 игр, 12+31, «+35»), н. Антон Слепышев (56, 15+10, «+34), з. Александр Романов (43, 1+3, «+26»), з. Клас Дальбек (55, 2+9, «+24»)



Приобретения, которые не выстрелили: н. Сергей Калинин (39, 3+9, «+9), н. Максим Мамин (25, 1+2, «+2), н. Янник Хансен (45, 7+11, «+12)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: -



Пришли: н. Максим Мамин (25, 1+2, «+2»)



Что удалось: Раньше за трансферы в ЦСКА отвечал легендарный «армеец» Сергей Фёдоров. Но в аппаратной борьбе одержал победу президент команды Игорь Есмантович. Теперь именно он заведует всеми финансовыми потоками и трансферными сделками в клубе. Бюджет у ЦСКА лучший в лиге, поэтому нет ничего удивительного, что команда Игоря Никитина заняла первое место в регулярке. Игроков у ЦСКА хватит на два состава. Есть те, кто впечатлил. Есть и иные примеры.



Явно добавил атакующей мощи и креатива канадец Линден Вей, от которого зачем-то отказались в «Барысе». Неплох Антон Слепышев, вернувшийся из-за океана. Надёжен и результативен шведский легионер Клас Дальбек. Защитник Александр Романов – главное открытие москвичей среди молодых хоккеистов. Романов проводит в ЦСКА лишь первый сезон, но уже является игроком основного состава, а также успел съездить на молодёжный чемпионат мира.

Над чем работать: Главной неудачей можно назвать подписание легионера Янника Хансена. При таких возможностях и составе подобные форварды ЦСКА точно не нужны. Мало игрового времени в первой команде получал Максим Мамин, отыгравший лишь 25 матчей регулярном чемпионате. В чёс смысл его возвращения из системы «Флориды»? Не шибко впечатлил Сергей Калинин, за которого в СКА пришлось отдать молодого таланта Андрея Кузьменко. Калинин больше подходит под тактические схемы Никитина, но он не забивной и не креативный форвард. Чекеров в ЦСКА хватает и без него.



Не в пользу Есмантовича говорит отношение некоторой активной части «армейских» фанатов, недовольных, в частности, билетной политикой клуба и тем, что на «ЦСКА Арене» проводил свои домашние матчи «Спартак». Болельщики вывешивали в адрес президента оскорбительные баннеры, а ЦСКА приходилось даже закрывать гостевые сектора на некоторых матчах.

Скандал с «ЦСКА Ареной». Фанаты не хотят пускать к себе «Спартак» Но красно-белые не намерены никуда переезжать.

СКА

Вице-президент клуба: Роман Ротенберг



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 2 млрд 108 млн рублей



Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 2



Трансферные успехи: н. Андрей Кузьменко (58 игр, 12+19, «+23»), з. Василий Токранов (23, 2+9, «+7»), в. Магнус Хелльберг (34 игры, 94%, 1,32), н. Наиль Якупов (47, 23+10, «+22»).



Приобретения, которые не выстрелили: н. Алексей Бывальцев (47, 5+6, «+16»), н. Олег Ли (29, 2+1, «+4»), з. Артём Земчёнок (28, 2+3, «+16»), н. Алексей Кручинин (38, 5+7, «+2»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: н. Андрей Алтыбармакян (ХК «Сочи»), з. Егор Рыков (ХК «Сочи»)



Пришли: -



Что удалось: Прежде всего, руководству СКА удалось сократить платёжную ведомость по сравнению с прошлым сезоном. Это была одна из ключевых задач клуба. Ушли Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Микко Коскинен, Вадим Шипачёв, Егор Яковлев. Также Питер провёл хороший обмен с ЦСКА, отдав Сергея Калинина и заполучив в свои ряды талантливого форварда Андрея Кузьменко. Раскрылся в составе «армейцев» Наиль Якупов, чья карьера в Северной Америке шла по наклонной. Вратарь Хелльберг удачно заменил уехавшего в НХЛ Коскинена. Отметим и классно организованный матч на футбольной арене между СКА и ЦСКА.



Над чем работать: Состав СКА раздут, много игроков на двусторонних контрактах. В этом видится главный минус нынешней клубной системы. Те же Бывальцев и Ли отлично проявляли себя в «Амуре», но в Санкт-Петербурге у них получается далеко не всё, особенно это касается Ли. Аналогично можно сказать и про Алексея Кручинина, зажигавшего в «Тракторе». В остальном же СКА провёл регулярный чемпионат ровно, заняв второе место на Западе. Радуют «армейцы» и посещаемостью, на трибунах во время домашних игр СКА всегда аншлаг.

Рекорд Европы под рюмку водки. «Хабиб увидел мой бой, сбылась мечта!» Классика в Питере прошла под песни Лепса и в стиле Хабиба.

«Локомотив»

Президент клуба: Юрий Яковлев



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 1 млрд 55 млн рублей



Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 3



Трансферные успехи: з. Максим Осипов (46 игр, 3+10, «+2»)



Приобретения, которые не выстрелили: в. Александр Салак (20 игр, 92,2%, 1,86).



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: з. Павел Коледов («Салават Юлаев»), з. Зият Пайгин (ХК «Сочи)



Пришли: н. Евгений Коротков (20, 1+2, «+1»)



Что удалось: Главный плюс всей системы «Локомотива» — доверие к молодёжи и отличная работа школы. Именно из ярославской школы к основе подключают массу воспитанников. Раскрылся вратарь Илья Коновалов, играют защитники Аверин и Афанасьев, форварды Ильенко, Иванов, Денисенко, Коваленко. И это далеко не полный список. Неплохо себя проявил и выменянный из Уфы защитник Максим Осипов. Отметим, что генеральным менеджером «Локомотива» является Юрий Лукин, но без визы президента клуба Юрия Яковлева не обходится ни одной сделки. Лукин по большей степени находится в тени и занимается бумажной работой и переговорами.



В Ярославле готовят хоккеистов не только для первой команды, но и для сборной страны. Причём, как для первой, так и для молодёжной. Бронзу на МЧМ-2019 завоевали Николай Коваленко, Кирилл Слепец, Григорий Денисенко. Ярославская молодёжь – одна из лучших в России. В этом большая заслуга и менеджмента клуба.

Над чем работать: ахиллесова пята «Локомотива» — работа на рынке легионеров. Прямо перед стартом сезона Дмитрий Квартальнов отказался от Давида Деарне и Макса Тальбо. Чешский вратарь Салак, получающий огромные деньги, проиграл конкуренцию молодому Коновалову. Контиола постоянно травмирован, Кронвалль сильно сдал, Козун тоже хорош далеко на всегда. В нынешнем сезоне работу с иностранцами в Ярославле провалили. Это повод серьёзно задуматься.

«Йокерит»

Генеральный менеджер клуба: Яри Курри



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 704 млн рублей



Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 4



Трансферные успехи: н. Сакари Маннинен (62 игры, 13+45, «+7»), з. Алекс Грант (57, 13+23, «+9»), в. Янис Калниньш (37 игр, 91,4%, 2,4), з. Виктор Лёв (56, 7+10, «+8»), з. Карл Столлери (54, 3+7, «+17»)



Приобретения, которые не выстрелили: н. Джефф Плэтт (60, 11+13, «-4»).



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: -



Пришли: н. Макс Вярн (25, 4+0, «-1»), н. Кристиан Весалайнен (31, 6+11, «+3»)



Что удалось: В «Йокерите» со скромным по хоккейным меркам бюджетом сколотили хорошую и боеспособную команду. С приходом Калниньша удалось сохранить конкуренцию во вратарской линии, отлично отыграл сезон нападающий Маннинен, угадали в Хельсинки и с приглашением защитников. Видно, что Яри Курри проделал большую работу. Не зря «шуты» постоянно находятся в верхней части турнирной таблицы, а также занимают ведущие места в клубном рейтинге КХЛ. Такие иностранные команды, как «Йокерит», лиге нужны однозначно.



Над чем работать: менеджерам «Йокерита» надо понять, хотят ли они замахнуться на большее, нежели просто выход в плей-офф. Если да, то придётся тратить больше. Вызывает сомнения и фигура главного тренера Лаури Марьямяки, у которого действующий контракт с командой. Не видно, чтобы этот специалист внёс в клубную философию что-то новое. При Юкке Ялонене у руля «Йокерит» выглядел интереснее.

Курри: разочарованы вылетом «Йокерита», в плей-офф уровень нашего хоккея упал

«Динамо» (Москва)

Генеральный директор: Валерий Шанцев



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 1 млрд 109 млн рублей



Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 5



Трансферные успехи: н. Дмитрий Кагарлицкий (61 игра, 24+37, «+22»), н. Вадим Шипачёв (61, 20+48, «+22»), н. Микс Индрашис (55, 16+15, «+2»), з. Миика Койвисто (48, 3+15, «+5»)



Приобретения, которые не выстрелили: н. Патрик Закриссон (38, 5+6, «-3»), н. Дастин Бойд (5, 0, «-3»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: н. Дастин Бойд («Барыс»), з. Дмитрий Вишневский («Спартак»), н. Александр Петунин («Северсталь»), н. Антон Злобин («Спартак»), н. Егор Бабенко («Северсталь»), н. Максим Пестушко («Северсталь»/«Барс», ВХЛ)



Пришли: з. Михал Чайковски (12, 0+2, «+1»), з. Алексей Пепеляев (39, 1+1, «-4»), н. Руслан Карлин (14, 1+2, «0»), н. Аслан Раисов (13, 1+3, «0»), н. Вячеслав Кулёмин (41, 3+4, «-3»), н. Игорь Макаров (46, 5+7, «-1»)



Что удалось: Под нового динамовского гендиректора Валерия Шанцева выделили хорошие деньги, в результате чего состав «Динамо» укрепился сразу несколькими сильными игроками. К примеру, атакующей связкой первого звена Шипачёв — Кагарлицкий. Отметим, что трансферами «Динамо» занимается Алексей Бадюков, отвечающий за селекционную работу, но без визы Шанцева ничего не делается. Именно Шанцев привёл в клуб Владимира Крикунова после неудачной работы Владимира Воробьёва. Без Крикунова в плей-офф бело-голубые почти наверняка не попали бы.



Очень важный момент, что ещё по ходу сезона динамовцы переехали на собственную арену. Шанцев вместе со своим замом Анатолием Харчуком курировали процесс ввода в эксплуатацию новой динамовской арены. Проводили рабочие совещания, каждую неделю приезжали на место. Смотрели, чтобы всё было готово.



Над чем надо работать: Внимательнее выбирать кандидатов в команду на рынке легионеров. Контракт Дастина Бойда – очевидный провал, да и Патрик Закриссон в регулярке играл так, что без слёз не взглянешь. Изначально выглядело неверным и решение назначать Владимира Воробьёва главным тренером. Было понятно, что Воробьёв не справится. Но это решение принималось коллегиально, а не кем-то одним.

ХК «Сочи»

Генеральный директор: Сергей Воропаев



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 693 млн рублей



Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 6



Трансферные успехи: н. Роберт Росен (62 игры, 13+28, «+13»), н. Станислав Бочаров (56, 13+16, «+1»)



Приобретения, которые не выстрелили: н. Александр Полунин (52, 4+7, «-12»), з. Йоанн Овитю (25, 2+4, «+2»), н. Денис Мосалёв (28, 3+2, «-4»), з. Сергей Зборовский (21, 0+1, «+1»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: з. Йоанн Овитю (без клуба), з. Дамир Мусин («Нефтехимик»), н. Артём Подшендялов («Нефтехимик»)



Пришли: н. Мартин Бакош (22, 7+8, «+4»), з. Зият Пайгин (23, 2+8, «+4»), з. Егор Рыков (47, 3+6, «-4»), н. Владислав Калетник (36, 4+3, «-4»), н. Андрей Алтыбармакян (38, 2+4, «-5»)



Что удалось: Главное, что Воропаеву удаётся договариваться с главным Сергеем Зубовым о продолжении сотрудничества. Зубов хорошо себя проявляет в сочинском клубе, стараясь выжимать максимум из имеющегося у него состава. Явной трансферной удачей «леопардов» стало подписание Роберта Росена. Этот форвард наверняка заинтересовал несколько более сильных команд КХЛ. ХК «Сочи» ровно провёл регулярный чемпионат и стал шестым на Западе. Достойный результат для середняка.



Над чем работать: Перестать переподписывать дорогостоящих хоккеистов, которые давно не играют на требуемом уровне. В системе «Сочи» есть отличные молодые вратари (яркий пример – лучший голкипер МЧМ-2019 Пётр Кочетков), но Константин Барулин продолжает получать новые контракты. Исключить задержки по зарплатам, которые в «Сочи» периодически случаются, более тщательно проработать вопрос со спонсорами. Хотя здесь, конечно, не всё зависит от Воропаева.

«Спартак»

Генеральный менеджер: Алексей Жамнов



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 937 млн рублей



Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 7



Трансферные успехи: в. Юлиус Гудачек (45 игр, 91,6%, 2,35), н. Илья Зубов (57, 10+23, «+3»), н. Каспарс Даугавиньш (58, 13+23, «+3»), н. Артём Фёдоров (33, 8+11, «+7»)



Приобретения, которые не выстрелили: з. Максим Гончаров (42, 0+6, «-12»), н. Никита Филатов (15, 3+5, «+3»), н. Энвер Лисин (28, 2+4, «-5»), н. Ярослав Косов (24, 3+2, «-4»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: з. Артём Аляев («Динамо» Р/«Торпедо»), з. Руслан Педан («Динамо» Р), н. Ярослав Косов («Нефтехимик»), н. Никита Филатов («Салават Юлаев»)



Пришли: з. Дмитрий Вишневский (21, 0+3, «0»), н. Артём Фёдоров (33, 8+11, «+7»), н. Энвер Лисин (28, 2+4, «-5»), н. Антон Злобин (24, 2+2, «-1»)



Что удалось: Алексею Жамнов удалось сколотить опытный и боеспособный коллектив. Не было сомнений, что «Спартак» попадёт в плей-офф, хотя конец регулярки москвичам не удался, в результате чего они скатились на седьмое место Запада и попали на СКА. Вратарь Юлиус Гудачек не только стал первым номером, но и развлекает болельщиков после победных матчей. Илья Зубов и Каспарс Даугавиньш идеально вписались в спартаковскую схему, а обмен Филатова на Фёдорова явно сыграл в пользу спартаковцев. Состав у «Спартака» выше среднего, с ним можно решать достаточно высокие задачи.



Тренерская работа — это большой плюс и дополнительная нагрузка к общим заслугам Жамнова. Да, Вадим Епанчинцев не справился с возложенной на него ответственностью. Но Жамнову не привыкать брать бразды правления командой в свои руки и вставать на лавку. Генеральный менеджер сперва помогал Епанчинцеву, а затем стал управлять коллективом вместе с Игорем Улановым и Максимом Соловьёвым. Жаль, что сам Жамнов не хочет работать главным тренером в клубе, ему хватает этих обязанностей в сборной России.



Над чем работать: Ошибок тоже хватало. Подписание Ярослава Косова и Энвера Лисина изначально выглядело сомнительно. В результате от Косова пришлось отказаться уже по ходу сезона. Котом в мешке был и Никита Филатов. Все мы прекрасно видим, что получилось из его приглашения. Максим Гончаров добавил команде жёсткости, но не забросил ни одной шайбы и заработал плохой показатель полезности. Прежде всего Алексею Юрьевичу стоит отказаться от сомнительных сделок, в остальном же претензий к нему нет.

Бюджеты и плей-офф. Кто из клубов провалился, а кто сотворил чудо «Ак Барс» и «Магнитка» не прошли первый раунд с очень большими бюджетами.

«Витязь»

Генеральный менеджер: Игорь Варицкий



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 859 млн рублей



Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 8



Трансферные успехи: в. Йони Ортио (52 игры, 92,2%, 2,53), н. Миро Аалтонен (61, 19+23, «+9»), н. Александр Сёмин (54, 19+21, «+6»)



Приобретения, которые не выстрелили: н. Павел Чернов (42, 7+4, «-10»), з. Илья Шинкевич (37, 1+2, «-12»), н. Евгений Монс (9, 1+0, «-2»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: н. Марек Гривик, н. Антон Лазарев («Амур»), н. Никита Двуреченский («Динамо» СПб, ВХЛ/«Дукла», Словакия)



Пришли: н. Михал Ржепик (19, 5+4, «-1»), н. Богдан Потехин (15, 1+1, «-6»)



Что удалось: Заменить ушедшего в московское «Динамо» Максима Афиногенова. Вместо него в Подольск пригласили Александра Сёмина, который замечательно провёл регулярный сезон, учитывая общий уровень команды. Снова угадали в Подольске с легионерами. Возвращение Миро Аалтонена себя оправдало, да и его соотечественник Йони Ортио в регулярке выглядел сильно. В итоге «Витязь» занял восьмое место и попал в зону плей-офф, но выше головы прыгнуть не удалось.

Над чем работать: В Подольске неплохой бюджет, «Витязь» может и должен играть сильнее. Но клуб будто остановился на одном месте. Всех всё устраивает, идти дальше люди не хотят. Такой подход изначально видится ошибочным. И если Игорю Варицкому и президенту клуба Михаилу Головкову нужно более масштабно развивать проект. Иначе всё может закончиться исключением из КХЛ. Подобные слухи уже ходили.

«Динамо» (Рига)

Председатель совета директоров клуба: Юрис Савицкис



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 267 млн рублей



Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 9



Трансферные успехи: н. Линус Виделль (49 игр, 24+24, «+7»), з. Мэтью Майоне (58, 11+35, «-12»), в. Тимур Билялов (38 матчей, 93%, 2,18), н. Андрис Джериньш (62, 11+12, «-10»), з. Кристапс Сотниекс (55, 3+7, «-21»), Мартиньш Дзиеркалс (42, 5+8, «-8»)



Приобретения, которые не выстрелили: в. Кристерс Гудлевскис (31 матч, 91%, 2,37), н. Матиас Мюттюнен (43, 8+2, «-15»), н. Кевин Кларк (38, 9+4, «-11»), з. Кейд Фэйрчайлд (6, 1+0, «-3»), з. Дмитрий Шуленин (48, 0+1, «-7»), з. Сергей Гимаев (54, 0+1, «-8»), в. Максим Третьяк (1 матч, 85,7%, 2,18), з. Марк Дзанетти (36, 0+4, «-9»).



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: н. Кевин Кларк («Рапперсвиль», Швейцария) з. Кейд Фэйрчайлд («КалПа», Финляндия), з. Артём Аляев («Торпедо»), в. Максим Третьяк (ЦСКА)



Пришли: з. Руслан Педан (4, 0+1, «0»), з. Артём Аляев (17, 1+2, «+2»), н. Рихардс Маренис (33, 4+1, «-5»)



Что удалось: у Риги маленький бюджет, но Юрис Савицкис и Гиртс Анкипанс собрали крепкую команду. Чего стоят приглашения Мэтью Майоне и Линуса Виделля. Оба легионера стали лидерами команды, а Майоне ещё и медийной личностью. Канадец стал лучшим на Матче звёзд, спев великолепную песню под гитару. Отлично провели в столице Латвии и матч на открытом воздухе между рижским и минским «Динамо». Рижане практически попали в плей-офф, им совсем чуть-чуть не удалось опередить ставший восьмым «Витязь».



Над чем работать: Над увеличением бюджета. Активнее искать новых спонсоров, продолжать развивать клуб. Иначе любой раскрывшийся в «Динамо» игрок сразу будет переходить в более богатую и успешную команду. Юрис Савицкис прекрасно понимает это. С иностранцами тоже далеко не всё хорошо. Есть и провальные сделки – контракты с Фэйрчайлдом, Дзанетти.

Савицкис: смотрим на русских игроков, но в России больше смотрят на наших

«Северсталь»

Директор: Алексей Кознев/Михаил Хорошков



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 439 млн рублей



Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 10



Трансферные успехи: в. Доминик Фурх (55 игр, 91,3%, 2,66), з. Иван Лекомцев (59, 2+8, «-4»), з. Антон Сизов (18, 0+2, «+10»), н. Богдан Якимов (18, 4+8, «+7»), н. Дмитрий Марковин (15, 4+5, «-4»), н. Александр Петунин (17, 3+3, «-1»)



Приобретения, которые не выстрелили: з. Денис Куляш (24, 2+4, «-3»), н. Зак Бойчак (25, 2+2, «-9»), н. Евгений Григоренко (12, 1+2, «-3»), н. Евгений Коротков (14, 0+3, «-5»), н. Максим Пестушко (4, 0, «-1»), н. Михаил Юньков (13, 0+2, «+4»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: Сергей Магарилов («Лада», ВХЛ), з. Валерий Васильев («Металлург» Мг), з. Максим Верёвкин («Рубин», ВХЛ), з. Станислав Калашников («Металлург» Нк, ВХЛ), з. Денис Куляш («Дэмен Киллер Уэйлс», Корея), з. Александр Макаров («Металлург» Нк), з. Максим Минеев («Динамо» М), н. Зак Бойчак («Берн», Швейцария), н. Александр Бумагин («Фредериксхавн», Дания), н. Евгений Григоренко («СКА-Нева», ВХЛ), н. Руслан Карлин («Динамо» М), н. Евгений Коротков («Локомотив»), н. Сергей Лапин («Лада», ВХЛ), н. Максим Пестушко («Барс», ВХЛ), н. Максим Рыбин («Салават Юлаев»), н. Александр Щербина («СКА-Нева», ВХЛ), н. Михаил Юньков, н. Матей Странски («Мора», Швеция), н. Картер Эштон, н. Олег Яшин («Катовице», Польша), н. Дмитрий Казионов, з. Владимир Малевич («Арлан», Казахстан)



Пришли: в. Сергей Коробов (3 игры, 94%, 1,91), з. Илья Хохлов (27, 4+5, «+1»), з. Дмитрий Мегалинский (10, 1+1, «-3), з. Антон Сизов (18, 0+2, «+10»), з. Иван Глазков (18, 0+1, «+4»), н. Богдан Якимов (18, 4+8, «+7»), н. Дмитрий Марковин (15, 4+5, «-4»), н. Алексей Михнов (22, 5+2, «-5»), н. Александр Петунин (17, 3+3, «-1»), н. Евгений Лапенков (21, 3+2, «+4»), н. Иван Николишин (14, 2+3, «+1»), н. Егор Бабенко (15, 2+3, «-1»), н. Евгений Бодров (21, 1+3, «-4»), н. Сергей Купцов (7, 0+2, «+1»), н. Максим Пестушко (4, 0, «-1»)



Что удалось: При бывшем руководстве в лице директора Алексея Кознева череповчане провально начали сезон, по сути заранее лишившись шансов на попадание в плей-офф. Состав команды оставлял желать лучшего, так что пришедшим на место Кознева двум Михаилам – директору Хорошкову и генменеджеру Щедрину – пришлось экстренно наводить порядок. В результате состав «Северстали» поменялся едва ли не полностью, а Андрей Разин, сменивший на посту главного тренера Александра Гулявцева, активно помогал менеджерам участвовать в трансферной работе. В «Северстали» заиграла местная молодёжь, здорово себя проявили пришедшие из других клубов Якимов, Марковин, Петунин. Запомнилась победная серия череповчан из семи игр. Увы, ворваться в зону плей-офф не получилось, слишком многое было упущено на старте сезона.



Новое руководство многое сделало для медийной активности клуба. Проводится постоянная работа с болельщиками, команда на виду, проводятся различные околохоккейные мероприятия. Учитывая, что «Северсталь» находилась в нижней части рейтинга КХЛ, подобные вещи важны.

«Аренда в КХЛ – необходимая мера, но у нас не должно быть «Челси» Генеральный менеджер «Северстали» Михаил Щедрин рассказал о работе с Андреем Разиным, возможном исключении из КХЛ и о многом другом.

Над чем работать: новое руководство клуба сделало многое, чтобы клуб остался в КХЛ. Со следующего сезона череповчанам нужно вести плавную трансферную политику, а самое главное не промахнуться с выбором нового главного тренера в случае ухода Андрея Разина. Для попадания в зону плей-офф нужны более молодые и голодные до побед люди. Тем более что клуб МХЛ «Алмаз» отлично себя проявляет.

«Динамо» (Минск)

Генеральный директор: Анатолий Курилец/Дмитрий Басков



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 464 млн рублей



Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 11



Трансферные успехи: н. Теэму Пулккинен (50, 15+14, «-6»), н. Андрей Костицын (50, 14+14, «+1»), н. Алексей Терещенко (30, 6+10, «+9»)



Приобретения, которые не выстрелили: н. Сергей Костицын (60, 5+13, «-11»), Патрик Уиркош (59, 8+17, «-11»), н. Денис Казионов (29, 5+3, «-9»)



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: н. Денис Казионов («Автомобилист»), н. Бо Беннетт, з. Илья Хохлов («Северсталь»), в. Юнас Энрот («Эребру», Швеция), н. Артём Артёмов («Лада», ВХЛ)



Пришли: н. Алексей Терещенко (30, 6+10, «+9»), з. Джонатон Блум (35, 3+7, «-8»), н. Денис Казионов (29, 5+3, «-9»), н. Дэвид Бут (18, 2+1, «0»)



Что удалось: разобраться с высоким контрактом Дениса Казионова, подписанного предшественником Баскова. В результате Казионов перебрался в «Автомобилист». Пригласил в клуб опытного и трудолюбивого ветерана Алексея Терещенко, который помог динамовцам в нападении. У Баскова получилось навести небольшой порядок и понять суть главной проблемы «Динамо» – низкий уровень белорусских игроков.

Басков — о Казионове: даже у Терещенко контракт серьёзно меньше, это ненормально

Вслед за Анатолием Курильцом команду покинул и Горди Дуайер, на которого бывший гендиректор возлагал большие надежды. Команда была разбита после 11 поражений, на игроках не была лица. После смены руководства и тренерского штаба начались изменения в составе, появились эмоции, местами игра стала лучше, но этого не хватило для исправления ситуации.



Над чем работать: На итоговой пресс-конференции Дмитрий Басков сказал редкую для минских руководителей вещь: «Динамо» не сможет показать хоккей высокого уровня без хороших легионеров. Все об этом и раньше прекрасно знали, но никто ничего не говорил. В этом сезоне новоиспеченный генеральный директор не смог проявить себя во всей красе, но потенциал у него есть. Только стоит не забывать, что многое в минском «Динамо» зависит не от самого Баскова.

«Слован»

Спортивный директор клуба: Олдржих Штефль



Примерный бюджет клуба в сезоне-2018/19: 348 млн рублей



Место в турнирной таблице Запада в сезоне-2018/19: 12



Трансферные успехи: з. Эрик Желина (52 игры, 5+10, «-14»), н. Рудольф Червены (57, 11+12, «-12»), н. Джефф Таффе (62, 12+19, «-25»), н. Михал Ржепик (42, 10+11, «-12»), н. Кайл Чипчура (61, 6+14, «-17»), н. Адам Лишка (52, 4+6, «-19»), н. Патрик Вирта (21, 2+7, «-9»), н. Матуш Сукел (60, 10+8, «-29»).



Приобретения, которые не выстрелили: з. Ник Шаус (10, 1+1, «-7»), н. Чед Ро (55, 7+10, «-20»), в. Марек Чильяк (28 игр, 89,3% 3,05), з. Марио Грман (54, 4+4, «-23»), з. Адам Яносик (56, 1+4, «-24»), з. Лукаш Клок (54, 1+7, «-21»), н. Милош Келемен (2, 0, «0»), н. Эдуард Симун (11, 0+1, «-1»), н. Давид Буч (32, 1+3, «-6»), н. Жига Еглич (32, 1+2, «-17»), н. Марио Лунтер (52, 6+6, «-26»), н. Патрик Лампер (44, 5+4, «-20»).



Работа на трансферном рынке по ходу сезона



Ушли: в. Марек Чильяк («Комета», Чехия), з. Эрик Желина («Рёгле», Швеция), н. Рудольф Червены («Брюнес», Швеция), з. Ник Шаус («Комета», Чехия), н. Патрик Вирта («Эребро», Швеция), н. Михал Ржепик («Витязь»). н. Патрик Лампер («Банска Быстрица», Словакия), н. Марио Лунтер («Банска Быстрица», Словакия).



Пришли: н. Жига Еглич (32, 1+2, «-17»), н. Кейси Бэйли (45, 1+4, «-28»).

Что удалось: Пригласить нескольких добротных легионеров, заработать на продаже игроков перед закрытием трансферного окна.



Над чем работать: Работы в «Словане» непочатый край. Руководство клуба не справилось со своими обязанностями. По-прежнему есть долги по зарплатам за прошлый сезон – это основная причина, по которой «орлов» могут исключить из КХЛ. У команды нет никакой турнирной мотивации, «Слован» банально доигрывал регулярку тремя звеньями и раздевал нападающего в качестве второго вратаря. В уважающем себя клубе подобные вещи неприемлемы. Главный тренер Владимир Орсаг, как и спортивный директор Олдржих Штефль, не сделал ничего, чтобы оказать хоть какую-то конкуренцию другим командам. Устроить массовую распродажу и поскорее отправиться в отпуск – вот и всё, о чём думают в нынешнем «Словане». Этот клуб напоминает «Медвешчак», в КХЛ такие команды не нужны. Слован» могут лишить возможности проводить домашние матчи на стадионе имени Ондрея Непелы. Клуб из Братиславы задолжал почти € 1 млн за аренду арены муниципальной организации. Кроме того, в эту сумму включены проценты за просроченные платежи. Новое руководство города рассматривает вопрос о прекращении сотрудничества с клубом в вопросе аренды стадиона.