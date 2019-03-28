Орлов: на льду сразу видно, какой Кучеров мастер и что он умеет делать

Защитник клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением об игре форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и выступлении клуба «Нью-Йорк Айлендерс».



«Когда играешь против Кучерова, надо быть готовым ко всему и не давать ему много пространства. На льду сразу видно, какой это мастер и что он умеет делать. Он получает от игры удовольствие, и, думаю, партнёры хотят играть с ним рядом. Он умеет создать момент для партнёра, а может и сам забить. Хороший игрок, и доказывает это всем. Молодец.



Выступление „Айлендерс“? Это скорее был сюрприз для аналитиков. С уходом Тавареса все думали, что команда будет в низах таблицы, но они молодцы, показывают, что у них хороший коллектив. К ним пришел тренер, который выиграл Кубок Стэнли и знает, чего он хочет от команды. Он внедрил в их игру свое видение, улучшил дисциплину. Всё это идёт им в плюс. Конечно, они наши конкуренты. Нам с ними ещё играть в чемпионате, и мы хотим победить. Матчи внутри дивизиона всегда принципиальные, да и преимущество своей площадки тоже имеет серьезное значение», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Ракета от Кучерова! Одним движением снял «паутину» с дальней девятки «Тампа» сделала фантастический камбэк, а у Никиты уже 121 очко.